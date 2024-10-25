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房價連漲6年 房貸負擔史上最重

2024/10/25 05:30

內政部發布最新第二季全國住宅價格指數，季漲幅高達四．○二％，長達六年維持上漲趨勢。（記者徐義平攝）內政部發布最新第二季全國住宅價格指數，季漲幅高達四．○二％，長達六年維持上漲趨勢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部昨發布最新第二季全國住宅價格指數一四六．四八，季漲幅達四．○二％，是近十二年來單季漲幅第二高，也是二○一八年第三季以來連續二十四季、長達六年維持上漲趨勢；第二季房貸負擔率高達四十六．○二％，更創下二○○二第一季有統計以來、逾二十二年最沉重的一季。

根據統計，第二季六都住宅價格指數全面上漲，相較上季，高雄市漲幅最高、達六．二七％，僅次於二○一三年第二季的七．二二％；其次是台中市、桃園市，季漲幅各約四．二九％、四．二八％，這兩個都會區從二○一八年第三季起就連續上漲，漲勢達六年；台南市季漲幅最小、約二．○六％。

內政部說明，第二季經濟年成長率達五．○六％，且四到六月景氣對策信號由三十五分的黃紅燈升至三十八分的紅燈，持續增溫，因而帶動購屋意願及房市買氣，推升六都住宅價格指數持續全面上漲。

北市Q2房貸負擔率首破7成

至於第二季房貸負擔率高達四十六．○二％，是逾二十二年來最沉重的一季，全國僅有基隆市房價負擔能力維持在可合理負擔等級，扣除連江縣沒納入統計，其他二十縣市全數屬房價負擔能力略低、偏低，甚至過低等級。

第二季台北市房貸負擔率首破七成、高達七十．六九％，即每賺十元有超過七元得拿去繳房貸，也是統計以來最沉重；其餘五都第二季房貸負擔率也同步創高，新北市約五十九．七二％、桃園市約三十九．四八％、台中市約五十四．八三％、台南市約四十四．四八％及高雄市約四十四．九二％，除了桃園市房價負擔能力屬略低等級外，其他全數是偏低、甚至過低等級。

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