否認被調查 台積︰早未供貨華為

台積電表示，公司並沒有成為任何調查的對象，自2020年9月中旬起已不再對華為出貨。（彭博）

強調有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制

〔記者洪友芳、歐宇祥、編譯盧永山／綜合報導〕近期外媒頻頻報導，美國商務部正在調查台積電是否違反美國出口管制，為華為生產AI（人工智慧）或智慧手機晶片。台積電強調，公司並沒有成為任何調查的對象，自二○二○年九月中旬起已不再對華為出貨，一旦發現任何可疑的情形，台積電都會迅速採取行動，以確保合法。

加拿大科技研究公司TechInsights拆解華為伺服器晶片「昇騰」910B後，發現其中使用了台積電的晶片；由於華為早在二○二○年八月就被美國列入管制黑名單，傳出美國商務部正就此報導，對台積電進行調查。

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根據彭博報導，美國商務部一名發言人表示，轄下負責半導體貿易管制事務的工業安全局（BIS）「知悉報導指稱可能存在違反美國出口管制的情況」，但無法評論是否正在進行任何調查；「BIS致力於確保遵守我們針對中國購買先進半導體而實施的嚴格管制措施」。

報導指出，BIS官員十月中旬會見台積電高層主管，討論有關該公司供應鏈的問題，包括第三方經銷商是否能向中國提供受限制技術的能力；但這次會議並未提及TechInsights的拆解報告。

台積電昨回應，做為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規；為遵循法規要求，公司自二○二○年九月中旬起就不再向華為出貨。

已主動與美國商務部溝通

台積電強調，公司有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制，如果認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。台積電坦承，已主動就報導中的事項與美國商務部進行溝通，目前台積電並未獲悉成為任何調查的對象。

經濟部長郭智輝昨出席活動時指出，經濟部尊重美國規範，會持續與業者溝通；對記者詢問「會否繼續查處有沒有『洗產地』疑慮」，他則回應無法回答假設的問題。

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