盤勢分析》權值股休息 追價企圖不足

權值股欲振乏力、電金走勢疲軟，僅中小型股表現活躍，台股昨（23 ）日開低走低，收在23334.76點，跌破5日線。（資料照）

權值股欲振乏力、電金走勢疲軟，僅中小型股表現活躍，台股昨（23）日開低走低，加權指數終場下跌200.67點，收在23334.76點，跌破5日線，成交量約3380億元。

觀察三大法人動向，外資終結連3日買超，昨日賣超78.93億元、投信賣超1.63億元、自營商賣超67.37億元，三大法人合計賣超147.92億元。外資台指期淨空單昨增加1190口，累計外資台指期淨空單為36095口。

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聯邦投信資產管理部經理人解豐銘指出，在龍頭電子股法說會的激情過後，三大法人偏向買方不變，資金有從半導體族群往外擴散的效應，短線指數和個股偏多操作的機會仍在。

元大投顧認為，近日K線高檔接連吞黑，顯示追價企圖不足，再加上美國大選逼近，兩位候選人民調拉鋸可能影響持股信心；但以基本面來看，半導體龍頭股台積電（2330）財報令人驚艷，AI族群順勢登上主流，表現優於大盤，包含伺服器組裝、機櫃機殼、水冷散熱、高功率電源、高速傳輸線束等都是主流，同時，台積電有望上修明年資本支出，協力廠商如高階封測、再生晶圓、特用化學、測試介面延續強勢，可趁拉回時擇優布局。（記者張慧雯）

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