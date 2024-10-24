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財經青紅燈》港股仍不敵台股

2024/10/24 05:30

今年台港股市一來一往之間，港股仍不敵台股但很快就消風，有扎實基本面支撐的台股，又將港股甩在後頭。圖為示意圖。（資料照）今年台港股市一來一往之間，港股仍不敵台股但很快就消風，有扎實基本面支撐的台股，又將港股甩在後頭。圖為示意圖。（資料照）

中國深陷通縮泥淖，中港股房市低迷，為拼命刷出今年經濟成長5%的目標，中共政治局領頭、人民銀行做多，港股一度出現瘋牛行情，今年以來漲幅一度超車台股，恆生指數也超越台灣加權指數，但很快就消風，有扎實基本面支撐的台股，又將港股甩在後頭。

台股與港股在去年11月29日出現「黃金交叉」，是闊別31年後，台灣加權指數首度超車香港恆生，去年港股下跌8.83%，台股上漲26.83%，高下立判；今年以來港股持續表現疲軟，到7月12日，台股累積漲幅為33.38%，港股漲幅僅7.46%，台股是港股4倍多。

但從9月起，中國為了達到經濟成長目標而強力作多中港股，港股在9月30日累計漲幅達24.15%，領先台股23.95%，搶走亞股漲幅龍頭地位；且10月2日，港股大漲逾6%，恆生指數收在22443點，也超越正在放颱風假台股的22390點。

但港股風光也不過幾個交易日，隨後跌多漲少，10月8日台股又搶回亞股漲幅寶座。根據最新統計，今年到10月23日止，台股漲幅30.14%，穩坐亞股漲幅龍頭，港股漲幅為20.21%，持續落後台股一截。

台港股市一來一往之間，港股仍不敵台股，去年外媒更以「東降西升」來形容台股股市的變化，台股有經濟內外增溫的基本面倚靠，但中港股卻只是中共為了「維穩」經濟成長而刷出的瘋牛行情，中港股市早陷入「快牛慢熊」的惡性循環，台灣投資人還是少碰為妙。（記者王孟倫）

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