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9月外銷訂單連7紅 Q4可望續衝

2024/10/22 05:30

經濟部昨公布九月外銷訂單金額537.9億美元，年增4.6％，連續7個月成長。（中央社資料照）經濟部昨公布九月外銷訂單金額537.9億美元，年增4.6％，連續7個月成長。（中央社資料照）

金額537.9億美元、年增4.6％

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨公布九月外銷訂單金額五三七．九億美元，年增四．六％，連續七個月成長；第三季訂單金額一五四○．四億美元、年增六．一％；前三季訂單金額四二八九億美元、年增三．七％。經濟部統計處長黃于玲表示，看好第四季接單狀況會比第三季更好，增幅可望再攀升。

按貨品別觀察，資訊通信及電子產品接單金額分別年增七％及十．五％；光學器材因半導體產能擴增，帶動光學檢測及量測設備接單成長，年增三．三％。

傳產方面，因半導體業者積極擴廠，帶動半導體設備接單成長，機械、基本金屬分別年增三．六％及四．三％，但化學品、塑橡膠製品因國際油價走跌，加上中國同業產能開出，分別年減八．五％、一．一％。

九月海外生產比重五十一．六％，月增四．八個百分點，主因海外生產比較高的手機貨品增產所致；累計前三季海外生產比重平均四十八．一％、年減二．六個百分點。

3C類增產 海外生產比彈升

黃于玲補充，海外生產比看似彈升，但主要是季節性因素，九月因新品效應加上年終消費旺季，3C類別陸續增產，而資通信產品本就是海外生產比重高的貨品，因此帶動整體的海外生產比上升。

至於今年訂單增幅是否再攀高？黃于玲說明，目前來看，終端需求尚未「全面」回溫，但仍緩步回升中，例如機械已是連四紅，仍有個位數的低度成長狀況。她預估，第四季回復到季節性模型，也就是「逐季成長」，因此研判第四季增幅會比前三季都高，全年正成長機率高，預估十月接單金額落在五三五億至五五五億美元、年增一．二％至五％。

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