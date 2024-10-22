長榮航總座：需求仍在 明年客貨運都樂觀

長榮航空總經理孫嘉明表示，客運需求仍在，再加上電子、電商產品出貨，第四季及明年客、貨運市場都樂觀。（記者林志怡攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）總經理孫嘉明指出，航空貨運今年第二季以來就沒有淡過，第四季是傳統航空貨運旺季，預期運價還有往上空間，而在新機陸續交機下，明年客運運能增加，且客運需求仍在，再加上電子、電商產品出貨，第四季及明年客、貨運市場都樂觀。

孫嘉明表示，明年新機交機後，長榮航會新增北美航點，評估航點包括有波士頓、華盛頓DC及達拉斯等三個，預計會先挑選一個在明年冬季班表新闢，目前以達拉斯機率最高。

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明年新機交機 將增北美航點

此外，長榮航空改3艙等的787客機預計明年第一季交機後，將會執飛米蘭、慕尼黑、維也納及西雅圖等。

就近期波音罷工事件，孫嘉明指出，罷工主要是波音西雅圖廠，而787是在南卡羅萊納州廠組裝，因此交機不受影響，長榮航目前尚有9架787-9及5架787-10要交機，預計明年會交5架787-9跟1架787-10，至於777F貨機交機時程可能會受罷工影響。

孫嘉明說，因供應鏈斷鏈問題，交機遞延約一個季度，已做了租機延租及777買回計畫，不影響整體運能。

受到航太供應鏈短缺影響，長榮航去年底向空中巴士訂購的18架A350-1000廣體客機和15架A321neo窄體客機中，原本A350-1000預計首架要在2026年第四季交機，目前預計2027年第一季交機，A321neo則如期預計2029年交機。

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