晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

長榮航總座：需求仍在 明年客貨運都樂觀

2024/10/22 05:30

長榮航空總經理孫嘉明表示，客運需求仍在，再加上電子、電商產品出貨，第四季及明年客、貨運市場都樂觀。（記者林志怡攝）長榮航空總經理孫嘉明表示，客運需求仍在，再加上電子、電商產品出貨，第四季及明年客、貨運市場都樂觀。（記者林志怡攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）總經理孫嘉明指出，航空貨運今年第二季以來就沒有淡過，第四季是傳統航空貨運旺季，預期運價還有往上空間，而在新機陸續交機下，明年客運運能增加，且客運需求仍在，再加上電子、電商產品出貨，第四季及明年客、貨運市場都樂觀。

孫嘉明表示，明年新機交機後，長榮航會新增北美航點，評估航點包括有波士頓、華盛頓DC及達拉斯等三個，預計會先挑選一個在明年冬季班表新闢，目前以達拉斯機率最高。

明年新機交機 將增北美航點

此外，長榮航空改3艙等的787客機預計明年第一季交機後，將會執飛米蘭、慕尼黑、維也納及西雅圖等。

就近期波音罷工事件，孫嘉明指出，罷工主要是波音西雅圖廠，而787是在南卡羅萊納州廠組裝，因此交機不受影響，長榮航目前尚有9架787-9及5架787-10要交機，預計明年會交5架787-9跟1架787-10，至於777F貨機交機時程可能會受罷工影響。

孫嘉明說，因供應鏈斷鏈問題，交機遞延約一個季度，已做了租機延租及777買回計畫，不影響整體運能。

受到航太供應鏈短缺影響，長榮航去年底向空中巴士訂購的18架A350-1000廣體客機和15架A321neo窄體客機中，原本A350-1000預計首架要在2026年第四季交機，目前預計2027年第一季交機，A321neo則如期預計2029年交機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財