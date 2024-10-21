三惡不除 經濟學人：中股仍不可投資

英國《經濟學人》雜誌指出，中國經濟一些更深層問題是無法透過刺激與消費大幅成長來解決的，中國市場基本上是「不可投資的」。（美聯社資料照）

公司治理劣化、國企獨占、政策不可預測

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國股市近期因投資人對政府刺激措施的期待起伏而暴漲暴跌，一些投資人疑惑上海與深圳股市是否已露新曙光？是否是買進中股的好時機？英國《經濟學人》雜誌指出，中國經濟一些更深層問題是無法透過刺激與消費大幅成長來解決的，中國市場基本上是「不可投資的」。

數據供應商EPFR資料顯示，在十月九日為止的一週，流入中國股票基金的資金達四百億美元，創歷史最高。儘管如此，來自境外的資金還有成長空間，高盛認為，如果境外資金恢復到與中國股市規模相稱的水準，將再有四八○億美元流入中國。一些投資人因此認定中國市場的可投資性是無庸置疑的。

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然而，《經濟學人》指出，對於那些不希望短進短出的投資人，中國仍是應避免的市場；因為中國市場的更深層問題，包括糟糕的公司治理、高比例的國有企業，以及政府政策丕變，讓投資人猝不及防的慣性，短期內仍然無解。

文章指出，二○二一年中國政府對教培與科技業的監管整肅運動就是這樣的政策轉變。官員近期雖頻頻承諾將加大支持民營企業，但很難令人有把握當局不會再推出摧毀價值的政策運動，而該情況是無法透過刺激或提振消費來解決的。

刺激措施無法解決結構問題

近期中國市場環境的改善也證明此觀點。九月十三日滬深三百指數跌至五年來最低點，而在二十四日中國政府突然轉變立場，連連發布刺激措施，該指數劇烈波動，先是大漲三十五％，之後又跌十一％。

文章表示，這顯示在投資一個政治體制封閉的國家時，解讀政策轉變的符碼是一項極其重要的技能；那些正確解讀「中南海學」的投資人，獲利是巨大的，但多數投資人永遠無法做到如此洞燭機先，一定會慘賠。

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