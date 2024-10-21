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〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單有望連7紅

2024/10/21 05:30

台銀等5大銀行8月新增房貸8月已降至千億元以下，房貸利率2.194%，創逾15年新高。 （記者靳昌玲攝）台銀等5大銀行8月新增房貸8月已降至千億元以下，房貸利率2.194%，創逾15年新高。 （記者靳昌玲攝）

記者陳梅英／專題報導

本週台灣有多項經濟數據發佈。經濟部將公布9月外銷訂單，受惠於AI、高效能運算以及雲端需求暢旺下，有望連7紅；中央銀行將發布台銀等5大銀行新增房貸，受限貸令影響，8月新增房貸已降至千億元以下水位，預期9月將持續下滑。

根據經濟部資料，8月外銷訂單502.2億美元，年增9.1％，連6個月正成長；前8月外銷訂單3,751.1億美元，較上年同期增3.5％。由於下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，備貨需求升溫，9月外銷訂單有望連7紅。

工業生產指數 有機會連7紅

經濟部本週還將公布工業生產指數，同樣有機會連7個月正成長。

另外，8月批發、餐飲及零售業營業額受惠於全球商品貿易動能穩步回升以及中元節、父親節等節慶商機挹注，皆創下歷年同月新高，經濟部預估9月批發業營業額年增率有望續增；零售業逢中秋送禮、百貨週年慶檔期開跑有一定刺激效果。不過，零售業與餐飲業皆受去年高基期影響，研判年增率將呈低度成長。

5大銀行8月新增房貸 跌破千億

中央銀行每月發佈5大銀行新增房貸與利率向來是房市重要風向球。根據央行資料，台銀等5大銀行新增房貸在連續3個月突破千億元後，8月已降至千億元以下，房貸利率來到2.194%創逾15年新高。

由於央行8、9月頻頻出手關切房市，加上理事會後再祭出第七波信用管制措施，以及銀行房貸逼近滿水位、颱風假干擾，建物買賣移轉棟數連2個月下滑，預期也將影響到5大銀行新增房貸規模。

主計總處本週也將公布失業率。據統計，8月失業率因畢業季效應發酵上揚至3.48%，月增0.03個百分點，經季節調整後的失業率也同步走升，但仍是24年同月最低水準，整體就業情勢穩定。

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