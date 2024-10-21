〈財經週報-投資趨勢〉台積電、特斯拉 創新與執行力的結合

台積電第三季財報高於預期，這是一個執行力與創新的結合成功案例。（記者靳昌玲攝）

■吳裕良

台灣加權指數的焦點、也是佔市值超過35%的台積電（2330）又給出高於預期的第三季財報，第四季的展望更是又明顯高於市場先期的預測，費城半導體指數與台股指數都有明顯的正面反應。外資與本土券商努力向上調整對於台積電的財務預測之際，最重要的是對於全世界的AI熱潮提供一個持續走升的趨勢不變的確認。台積電以獲利創新高的單季獲利來呈現上一季的營運成果，在筆者眼裡這是一個執行力與創新的結合。特斯拉是另一個成功例子，之前賈伯斯時期的蘋果電腦也是另一個令人景仰的成就。

台積電製造合格率 全球第一

台積電晶圓代工地位是長期的客戶滿意服務，其來源包括執行力與創新的結合，從前面的IC設計、光罩、試產、量產、封測到出貨給客戶，其實這是一個超過兩年的繁複溝通與執行力結合的產品，最後以99%以上的良率大量生產，因為製造合格率獨冠全球加上效率高，造成許多系統整合製造商（IDM）放棄自行晶圓製造，轉而委外給台積電代工。

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實際例子從設計服務開始，公司提供IP（智慧財產）數據庫或者智慧產執照或項目，良好完整與有效率的數據庫到設計圖從授權之際，並協助更改設計與光罩讓設計圖在量產前就可以呈現潛在未來可以高良率生產的設計圖。

製造執行力是台積電強項

創新設計加上強大不斷精進的執行能力，讓產品與製造生產效率難以競爭。製造的執行力是特斯拉與台積電的強項。馬斯克8成時間用在工廠自動化與製程改善之際，台積電也有類似資源分布。在進入5奈米製程之際，發現市場上部份半導體設備與特殊化學品已經無法滿足充分配合該公司的不斷精進。創新在設備與特殊化學品的大型計劃就開始展開，延攬大量博士級專家之際並對於未來3奈米、2奈米積極規劃，所以才有後來的半導體設備國產化。

在台積電與特斯拉持續演進與創造新產品之際，新的產業供應鏈將持續浮出檯面包括台灣的半導體供應鏈、特殊化學供應鏈。特斯拉的電動車、機器人供應鏈、火箭科技、衛星設備供應鏈，都持續將被這兩個公司創造與同步大幅度成長。其中台灣半導體設備預計以年化3成以上的速度成長，機器人與火箭材料成長幅度可能更高。

明年台股 可樂觀看待

結論︰台股是一個科技或者高度創新產業佔據市值與交易量6成以上的成長股市，今年與明年成長預計皆有1成以上的幅度。加上評價面並不是特別高貴，台股成長面具有吸引力。加上台積電、特斯拉持續創造供應鏈規模的正面發展下，2025年的台股以樂觀看待。

（作者為聯邦投信投資長）

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