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〈財經週報-時事求是〉「黃金」時代？

2024/10/21 05:30

黃金價格走勢圖黃金價格走勢圖

■魏錫賓

擁有黃金數量的多寡，曾被視為一國富有的程度，如今持有較多黃金的央行，不少也屬於經濟大國；不過，黃金已不復其黃金時期主導資金流動般地閃亮。屢創新高的黃金價格，更多是由外在經濟環境所決定。

從19世紀至20世紀，金本位貨幣制度盛行，一國的貨幣價值通常以黃金為基準，而國家持有的黃金數量，也決定了貨幣的發行量及價值，譬如美國在1913年將金本位納入聯邦準備體系中，一盎斯純金可固定兌換20.67美元，法令並要求聯邦準備銀行體系保有發行美元價值40%的黃金數量。此時，黃金在某種程度上來說，無異於全球性的貨幣。

其後金本位瓦解，美國宣布美元不再與黃金兌換，黃金回歸貴金屬角色。就投資的角度來說，黃金價格通常受通膨預期、實質利率及投資人對未來經濟想法帶動。過去黃金被認為保值，能夠對抗通膨，因此黃金價格隨物價漲幅擴大而走高，1980年前後石油危機時就是一個例子；不過，根據美國芝加哥準備銀行的一篇研究報告顯示，2000年之後，通膨預期與黃金價格似已脫勾。

對一般人來說，黃金是資產的一部分，若以投資理財為考量，除了當做資產分配的一部分外，與機會成本也有關。持有黃金沒有利息，因此，當市場利率較低時，資產配置至黃金的機會成本較小；2000年以後，美國公債殖利率走低，黃金價格則走高，某種程度反映這一現象。近2年多來利率維持高檔，黃金價格卻再快速飆高，則是另一轉折，烏俄戰爭、中東危機頻傳，都符合金價在環境不確性提高時上漲的傳統因素。

黃金的價格，也是由供給與需求決定。根據世界黃金協會（WGC）統計，10年來黃金價格高漲，但是黃金需求仍以金飾製造為最多，且相對穩定，通常占4成以上，每年約占總需求的3至5成；而買進黃金的第二大目的是投資，但波動非常大，有時占比超過半數，如2010年第二季，有時卻又不到1成，如2022年第三季，僅占當期黃金需求的8%左右。各國央行經常是黃金買賣的大戶，可是近幾年扮演的角色格外重要，2022年第三季，央行甚至買進當季近4成的黃金，也是支撐近幾年金價的要角。

「黃金」時代已經過去，黃金或許未走出大廟，但已走下神壇。在資金亂竄的現在，所有的資產都有超漲的機會；只是當央行逐漸縮手，投資需求的升降，對金價的影響加大；因此觀察未來的金價，不能忽略金融市場的走勢。在利率走低、通膨下降下，黃金價格可能存在更多的變數。

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