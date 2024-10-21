〈財經週報-金價〉金價短線超漲 專家不建議盲目追高

金價明年可望上看3,000美元，分析師建議投資人採取波段操作策略，不要「盲目追高」。（路透）

記者陳梅英／專題報導

國際金價於10月18日漲破每英兩2,700美元，再創歷史新高，不少投資機構認為地緣政治風險、央行購金等理由支撐下，金價明年有望上看3,000美元；台灣銀行也看好金市可望維持多頭走勢，但提醒短線恐波動加劇。台新金首席外匯策略師陳有忠則認為，金價短線漲破2,700美元已是超漲，建議投資人採取波段操作策略，拉回在2,650美元附近可伺機介入，但不要「盲目追高」。

歐美央行啟動降息 黃金多頭趨勢不變

陳有忠說，聯準會（Fed）9月宣布降息2碼後，因美國就業市場表現不錯，加上通膨放緩，經濟具韌性，目前市場預期Fed年底前只會再降息1碼，降息幅度、速度不如原先預期，使美元走高，金價漲勢受阻。不過，陳有忠認為，美元反彈只是短期，在歐美央行降息趨勢下美元長線還是走貶；但目前美國大選進入深水區，局勢混沌不明，而中東戰火升級，以色列挑起七線作戰，投資人風險意識提高使資金流向美元。

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然而，地緣政治風險干擾不斷、中印央行持續買入黃金做為外匯儲備以及全球央行紛紛啟動降息下，黃金多頭趨勢不變。因黃金不能孳息，且金價波動劇烈，為避免追高套牢，陳有忠建議採波段操作策略，每漲100美元就應該停利。

以最近這波黃金走勢來看，9月上旬黃金突破2,600美元後，漲到2,700美元已是短線滿足點，拉回50美元至2,650美元附近將有支撐，投資人可把握在2,650美元附近伺機進入，往上有機會來到下一個目標區2,750美元。

台銀指出，長期而言，金價與利率走勢呈反向，歐美主要央行均已啟動降息，加上避險資金持續流向金市，未來金價波動雖將加劇，但在降息預期心理及風險意識升高下，金市可望維持多頭走勢，市場交易意願增加。

未來影響金價走勢的重要因子，包括利率走勢、央行購金、地緣政治風險及美國總統大選與聯邦政府債務等。台銀表示，目前金價呈震盪盤堅，投資人仍須留意當前金價已相當程度反映美國降息及風險預期，若未來Fed降息速度或幅度未如預期或地緣衝突緩解，恐將引發金市賣壓，須留意市場風險。

避險需求增 瑞銀看明年金價達3000美元

另，瑞銀報告指出，隨全球央行實施貨幣寬鬆政策，黃金持有成本下降將吸引更多投資者配置黃金，同時地緣政治持續緊張、美國總統大選及政府財政赤字上升等不確定性，強化黃金避險需求，加上為應對制裁風險及地緣政治不穩定，各國央行紛紛購買黃金增加儲備多樣性，預期2024年底金價達2,800美元，2025年3,000美元。

顧問公司Metals Focus報告指出，在降息、地緣政治擔憂和投資組合多元化的支持下，預期2025年金價有望上看3,000美元，但年底可能回檔至2,400美元。

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