高水位也不任意放水 水力發電集中夜尖峰

國內代表性的慣常水力電廠為大甲溪電廠，一路上有德基、青山、谷關、天輪等分廠。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕水力發電包括「抽蓄水力」與「慣常水力」，水情好壞攸關慣常水力發電，雖然今年各大水庫維持高蓄水率，台電也不敢任意放水發電，目前多在夜尖峰或緊急時刻才使用；台電說，颱風會有豐沛雨量灌入，慣常水力就會大增，今年八月凱米颱風發威，單月發電逾六億度、年增四．三％。

八月凱米颱風發威 月發電逾六億度

抽蓄水力原理是水從「上池」流到「下池」可以發電，並在離峰時段把下池的水抽回到上池，於尖峰時段再放水，讓水資源不斷循環，達到「一滴水發N次電」。不過因還是要利用電能抽水，不視為綠能，且抽放之間也會有耗損；我國抽蓄水力近年維持年發電三十到三十三億度之間。

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慣常水力則是靠天吃飯，被視為再生能源，發電度數多寡與當年的水文有關。國內代表性的慣常水力電廠為大甲溪電廠，一路上有德基、青山、谷關、天輪等分廠，而位於上游的德基水庫就依照民生、農業、產業用水需求放水。

近幾年水情狀況呈現兩極狀態，二○二二年慣常水力發電量高達五十七億度，是近十五年來最高，二○二三年因上半年水情吃緊，全年發電量銳減到三十八億度。

今年整體水情穩健，前八月發電量約二十六億度，較去年同期的二十三億多，年增十二％，全年估可超越去年。台電表示，水力發電因可快速起停，慣常或抽蓄水力都要「留一手」，目前多在傍晚的夜尖峰時段才啟用，不會特別多用。

山陀兒豪雨沒下在集水區 未多發電

今年八月慣常水力發電量達六．二五億度，是今年最高，主要受惠凱米颱風龐大雨量；而山陀兒颱風雖給台灣各地帶來豪雨，但沒下在集水區，台電並未多發電。

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