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內需弱 倒海外 中國9月鋼鐵出口創8年最高

2024/10/20 05:30

中國海關數據顯示，九月鋼鐵出口年增二十八．九％達一○五一萬噸，創二○一六年六月以來最高，但出口價格下跌十一．六二％。（路透檔案照）中國海關數據顯示，九月鋼鐵出口年增二十八．九％達一○五一萬噸，創二○一六年六月以來最高，但出口價格下跌十一．六二％。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國九月鋼鐵出口數量創八年來最高，主要因為房地產市場持續低迷，導致國內需求疲弱，迫使業者將過剩產能銷往海外，引發中國出口激增，可能加劇貿易緊張的疑慮。

達一○五一萬噸 恐加劇貿易緊張

中國海關數據顯示，九月鋼鐵出口年增二十八．九％達一○五一萬噸，創二○一六年六月以來最高，但出口價格下跌十一．六二％；今年前八個月中國鋼鐵出口達六六八一．八萬噸，年增三十一．八％，但出口總值下跌十．七％，導致中國鋼鐵業者面臨虧損。

大宗商品數據供應商「我的鋼鐵網」指出，截至九月六日，中國二四七家鋼鐵製造商中有九十五．七％處於虧損經營。

中國生產全球逾半的鋼鐵，中國的建築業長期以來占中國國內鋼鐵消費的三十五％，但已進入第四年的房地產危機，導致建築活動大幅放緩，截至八月，新屋開工面積年跌二十二．五％，促使鋼鐵製造商尋求銷往海外。

今年前八個月，中國鋼鐵的主要海外銷售地點是越南，占總出口的十．二五％，其次是南韓的八．七一％、印尼的五．二五％。

威廉米特大學經濟系教授梁燕表示，鋼鐵業的出口激增，可能增加貿易摩擦。多個國家正因中國鋼鐵產能過剩而展開貿易調查，根據中商務部數據，今年已有十二國發起二十八件這類貿易調查，包括歐盟、美國、巴西、越南和馬來西亞；去年前八個月，只有美國發動二件貿易調查。

「我的鋼鐵網」預測，今年中國的鋼鐵出口將達一億噸，創八年來最高，因產能過剩導致的出口激增，恐增加更多貿易調查的風險。

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