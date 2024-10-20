台灣新三樣銷全球》低調全球冠軍 台AM碰撞零件奪7成市占

台灣汽車零件龍頭大廠東陽大秀產品競爭力。 （資料照，記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

台灣不只在半導體產業獨占鰲頭，汽車零組件產業也培養出不少低調的隱形冠軍，在全球汽車AM（售後維修）零件市場更大放光彩，尤其是碰撞零組件產值占全球六到七成，其中的保險桿更達八十五％以上。

保險桿市占率達85％

從台南一家小型塑膠加工廠起家的東陽集團，挾少量多樣生產技術，目前已是全球汽車AM市場塑膠與鈑金部品最大零組件製造商，供應全球各大車型萬種以上產品；包括汽車保險桿、儀表盤、葉子板、引擎蓋、水箱護罩、風扇等，累計塑膠模具逾三．七萬套、鈑金逾一．三萬套，重置成本逾六百億元。

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東陽集團塑膠件與鈑金件通過CAPA認證達五四○○件與一六○○件，居全球業界之冠；受惠於美國車險公司State Farm擴大使用AM碰撞件，東陽營收水漲船高，去年合併營收攀升至二三八．五九億元，四年成長近四成。

東陽集團總裁吳永祥表示，東陽今年資本支出四十二億元，其中模具支出占二十五億元，往年最高峰模具支出也僅二十二億元。東陽將乘勝追擊，加速產品開發、獵地擴廠，拉開競爭者難以跟上的距離。

同樣從台南起家的車燈大廠堤維西，也躍居全球AM車燈龍頭，去年賣出逾二二二六萬個汽車燈、約一五二萬個機車燈，營收衝上一九二．七七億元新高。

堤維西為拓展最大的北美AM市場，持續投入資金及人力取得CAPA認證，今年預估通過認證的燈數將達逾二二○○組；車燈相關光學及機構專利約有二九五件。堤維西將多種智能元素融合到車燈中，發展出可以跟人對話的智慧型車燈，靠投影技術與程式的編程，在車外的周圍區域或從側視鏡投影車輛資訊，包含車體資訊（剩餘里程數／胎壓數據／檢測異常警告）、交通警告、轉向指示等，幫助汽車與駕駛和行人進行通信等增強功能。

為滿足全球一三○多國客戶一站式購足需求，堤維西將新增策略產品線，擴充汽車空調壓縮機、車鏡、冷凝器、風扇、水箱等，且增加車用電子等新產品群，壯大汽車AM市場版圖。

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