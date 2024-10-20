〈財經週報-航太供應鏈〉機荒到2027 延租飛機因應

星宇航空新飛機也要遞延到8月才交機。 （資料照）

記者王憶紅／專題報導

面對新機交機遞延窘境，航空公司皆採取延租飛機因應。（資料照）

在飛機製造商波音、空中巴士因供應鏈等問題無法如期交機下，國內上市櫃航空公司全數加入交機遞延行列。業界預估，「機荒」情形至少還要等3年後的2027年才能緩解，而航空公司現在才向飛機製造商洽談新機訂單，估計都要等到2030年後才能交付。值得注意的是，航空公司面對新機交機遞延窘境，皆採取延租原先要還機的租機1-2年方式因應，讓運能不受影響。

華航（2610）今年原預計可新交機7架A321，現在有2架會遞延到明年，而777F貨機原本預計今年6-8月要交付3架，在製造商延期下，只交付2架，預計年底前會完成第3架交付。

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長榮航空（2618）原定今年底前有2架787-9新機交付，目前已確定有1架會延遲至明年才交付。

星宇航空（2646）原計畫7月要新交機的A350，也遞延到8月才交。台灣虎航（6757）今年原規劃要新交機2架A320，現在遞延到明年。

華航董事長謝世謙指出，疫情影響造成飛機供應鏈斷鏈，空巴、波音交機時程持續遞延，目前觀察製造商生產發動機的狀況，預期供應鏈要恢復正常可能要到2027年。

機荒困境有解？ 長榮估至少到2027年

長榮航空總經理孫嘉明也指出，全球飛機供應鏈疫後復甦緩慢，目前仍因缺料、缺人、缺引擎，甚至缺椅子的情形下，預估至少還要3年，也就是要到2027年，供應鏈問題才會舒緩，航空公司目前若才向空中巴士、波音下訂新機，估計都要等到2030年後才能交機，且過去買新機會簽定何年何月交機，現在只能談年份。

租機市場奇貨可居 續租租金飆漲

在新機交付延遲下，租機市場也奇貨可居。孫嘉明說，航空公司跟租機公司的合約多是12年，以往12年租期到期時，若要續約，租機公司基本上租金都是往下降，但最近續租租金都是往上大漲，因為各航空公司都在搶飛機，畢竟目前有飛機就是贏家。

華航已採取延租原先要還機的租機約1-2年方式因應，而台灣虎航今年則總計延租4架飛機。

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