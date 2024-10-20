〈財經週報-航太供應鏈〉波音罷工又裁員 空中巴士交機也不穩定

波音逾3.2萬名員工罷工，未來交機速度將更加緩慢。（美聯社）

記者王憶紅／專題報導

逾2年的疫情，讓飛機製造商員工流失、航太供應鏈倒閉，再加上原物料缺料等因素，打亂全球航空產業鏈，連帶飛機交機遞延，而波音罷工、計畫裁員1.7萬名員工，更為未來航空產業投下變數。

波音民用飛機集團品質資深副總伊莉莎白·倫德（Elizabath Lund）9月5日在台舉辦強化安全與品質工作說明記者會上坦言，疫情期間，員工流失率達20%。疫後大舉錄用新員工，現在已有能力將舊員工找回來，且可招募到合格的應徵對象，員工流失率已降到6-7%。但波音9月13日爆發罷工事件後，在財務困難下，已宣布將裁員1.7萬名員工。

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金屬零件缺料 連飛機座椅都缺貨

星宇航空（2646）董事長張國煒指出，波音有罷工問題，但空中巴士交機也不穩定，空巴A320交機延後8-12個月，主要是供應鏈的問題，因疫情期間，航空公司不想買飛機，原本有下訂買飛機的航空公司也不想交機，因此供應鏈廠商呈現真空狀態、甚至倒閉。同時，烏俄戰爭用太多砲彈，導致鐵砂缺貨，連帶飛機金屬零件也缺貨，甚至連機椅的金屬原料也缺貨。

張國煒說，疫後的飛機品質也有問題，主要是有經驗的老手、好手在疫情期間可能離職、過世，「我們公司甚至出現沒經驗的新手，第一天上班就要在購買的空中巴士上鎖物件，被我罵了一頓」。

轉單耗時認證 供應鏈出現斷鏈

業內人士也指出，部分航太供應鏈倒閉後，讓繼續生存的供應鏈廠商出現轉單情形。不過，轉單仍需要飛機製造商的認證，在認證期較長下，供應鏈也因此出現斷鏈情形。

波音在罷工事件後，除將裁員1.7萬名員工，也宣布再度延遲最新機型777X的首批交付時間，從2025年延後到2026年，為未來航空市場、航太產業鏈投下變數。

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