晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聚焦AI應用 宏碁資訊拚雙位數成長

2024/10/19 05:30

宏碁資訊昨舉辦「釋放AI衝擊波」研討會。圖為總經理周幸蓉。（記者歐宇祥攝）宏碁資訊昨舉辦「釋放AI衝擊波」研討會。圖為總經理周幸蓉。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁旗下雲端服務軟體廠宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉昨日表示，企業生成式AI應用需求持續增強，帶動雲端、資安、資料治理業務成長，尤其宏碁資訊雲端與AI佈局完備，可望維持成長。

展望第四季，宏碁資訊財務長鄭和星指出，在AI需求成長、以及政府客戶結案挹注營收下，全年營運有望維持雙位數成長趨勢；周幸蓉補充，目前國際局勢變數多，整體營運持審慎樂觀態度。

周幸蓉指出，宏碁資訊上半年在微軟AOAI（Azure OpenAI）與Copilot帶動下，雲端與軟體服務領域營收年增達25%、佔總體營收比重7成，儘管AI在雲端領域營收佔比還不高，不過Copilot的客戶數、購買套數皆倍數成長；此外為因應客戶資安需求，也開始發展可信賴AI。

宏碁資訊今年營運穩定成長，前三季累計營收66.3億元、年增14%，創歷年同期新高；上半年稅後淨利2.96億元、年增約15%，鄭和星表示，公司今年營收、獲利期望維持雙位數成長趨勢。

展望未來，周幸蓉指出，宏碁資訊聚焦三大成長主軸，首要是「雲端」領域要持續成長，看好企業在混合雲、跨雲與多雲需求都持續向上，持續聚焦雲服務；至於AI領域則持續發展可信賴AI，強化整體解決方案與服務競爭力。

其次，宏碁資訊將深化「大廠」的資料治理與AI應用商機。根據研調預估，到2026年，全球資安與風險管理產品與服務支出將從2023年的1950億美元、成長至2500億美元，未來成長空間大，宏碁資訊有數據治理產品，企業導入AI的前端作業也是商機。

其三則聚焦「海外佈局」，周幸蓉指出，宏碁資訊去年設立中國子公司，至今年已轉虧為盈，越南子公司則期望明年正式運轉、明年下半年就要展現成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財