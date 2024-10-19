聚焦AI應用 宏碁資訊拚雙位數成長

宏碁資訊昨舉辦「釋放AI衝擊波」研討會。圖為總經理周幸蓉。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁旗下雲端服務軟體廠宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉昨日表示，企業生成式AI應用需求持續增強，帶動雲端、資安、資料治理業務成長，尤其宏碁資訊雲端與AI佈局完備，可望維持成長。

展望第四季，宏碁資訊財務長鄭和星指出，在AI需求成長、以及政府客戶結案挹注營收下，全年營運有望維持雙位數成長趨勢；周幸蓉補充，目前國際局勢變數多，整體營運持審慎樂觀態度。

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周幸蓉指出，宏碁資訊上半年在微軟AOAI（Azure OpenAI）與Copilot帶動下，雲端與軟體服務領域營收年增達25%、佔總體營收比重7成，儘管AI在雲端領域營收佔比還不高，不過Copilot的客戶數、購買套數皆倍數成長；此外為因應客戶資安需求，也開始發展可信賴AI。

宏碁資訊今年營運穩定成長，前三季累計營收66.3億元、年增14%，創歷年同期新高；上半年稅後淨利2.96億元、年增約15%，鄭和星表示，公司今年營收、獲利期望維持雙位數成長趨勢。

展望未來，周幸蓉指出，宏碁資訊聚焦三大成長主軸，首要是「雲端」領域要持續成長，看好企業在混合雲、跨雲與多雲需求都持續向上，持續聚焦雲服務；至於AI領域則持續發展可信賴AI，強化整體解決方案與服務競爭力。

其次，宏碁資訊將深化「大廠」的資料治理與AI應用商機。根據研調預估，到2026年，全球資安與風險管理產品與服務支出將從2023年的1950億美元、成長至2500億美元，未來成長空間大，宏碁資訊有數據治理產品，企業導入AI的前端作業也是商機。

其三則聚焦「海外佈局」，周幸蓉指出，宏碁資訊去年設立中國子公司，至今年已轉虧為盈，越南子公司則期望明年正式運轉、明年下半年就要展現成果。

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