卓揆︰研議產學合作 實習生月薪少至3萬

行政院長卓榮泰表示，政府將於明年投入116億元預算，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，以「三策略、二配套、一窗口」協助企業。（資料照）

經發會第二次會議 將鼓勵企業每年提供至少2萬名額

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經發會昨召開第二次會議，行政院長卓榮泰表示，政府將於明年投入一一六億元預算，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，以「三策略、二配套、一窗口」協助企業。此外，為協助青年發展，促進產業人力媒合，透過「促進產學連結合作育才平台」，明年將提供至少兩萬個實習名額，全職薪資每月三萬元以上。

明年斥資116億 協助中小微企業

政院人士說，昨天會議以「包容成長」為主軸，由於「前次會議決議辦理情形」、「中小微企業多元振興發展議題」及「青年多元發展」三議題討論熱烈，在會議時間有限下，包括雙就業與雙照顧、薪資透明化等改善青年低薪議題，將再擇期討論。

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對於「中小微企業多元振興發展計畫」，卓揆表示，政府將以「三策略、二配套、一窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，並提供普惠貸款及租稅優惠配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，提供最簡便、直接的協助。

卓榮泰說，新增的兩項配套措施，主要以卅人以下的企業為原則，普惠金融貸款可讓中小微企業更容易取得必要的資金，引進合適的數位及淨零轉型應用工具，以及發展國內外通路。

對於青年多元發展議題，卓揆表示，教育部與相關部會合作，透過「促進產學連結合作育才平台」，促進產業人力媒合。經濟部及金管會研議可行制度誘因，鼓勵民間企業公司自明年起，每年至少提供兩萬個全職或部分工時的實習名額，全職實習薪資每月以三萬元以上為原則。

部會開發逾300名額海外見習

教育部也正規劃「青年百億海外圓夢基金計畫」，卓揆要求各部會積極開發每年至少十個、總計至少三百個以上名額，讓青年到海外組織、機構蹲點見習。另將推動「跨域彈性修業試辦計畫」、「技術型高中與科技大學合作三加二新五專模式專班」等，強化跨域創新與專業技術人才培育。

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