陪伴不再奢侈 中信台灣夢掛牌北基社區

「台灣夢計畫」版圖再擴大，新北市北基社區正式掛牌，由衛福部社工司司長蘇昭如（後排左六）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左五）及新北市副市長朱惕之（後排右六）等人進行揭牌儀式。（中信慈善基金會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕偏鄉弱勢孩童長期處於資源匱乏、缺乏父母陪伴等困境，中信慈善基金會自2015年起推動「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」，持續幫助孩子改善生活困境，昨日在新北市北基社區舉辦掛牌儀式，是今年繼台中市光隆社區、澎湖縣外垵社區之後，也加入「台灣夢計畫」的築夢基地。

北基社區地處偏遠、就業機會少，父母多選擇到基隆或台北掙錢養家，來自單親家庭的阿君（化名），僅靠媽媽一人辛苦扛家計，孩子不僅沒衣服穿，還經常餓肚子，加入「台灣夢」北基社區築夢基地後，課後有穩定餐食，志工也協助媒合資源，阿君還得到一雙新鞋，重拾孩子應有的活潑與笑容，甚至在志工陪伴下，從美術課程中找到興趣與自信。北基社區掛牌活動中，阿君也現身與所有孩子一起表演感動舞蹈，展現苦練多時的成果。

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中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，中信慈善基金會受善心大眾託付，認真監督募款使用，執行的計畫不只要讓孩子吃飽、有書念，更有人陪伴，而「台灣夢」就是透過在地鄉親之力一起照顧孩子，減輕弱勢家庭的負擔，讓父母安心賺錢養家。衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如則表示，「台灣夢計畫」十年來在專家學者及社區的努力下，孩子們的改變有目共睹，並感謝中信慈善基金會做為民間助力，持續健全社區兒少照顧功能。

「台灣夢計畫」推動至今邁入第十年，扎根全台30個社區築夢基地，透過社區力量，提供弱勢孩童多元陪伴、營養餐食與在地特色課程，累計照顧偏鄉孩童近92萬人次，計畫經費全數來自中信慈善基金會「點燃生命之火」全民愛心募款運動所得善款。

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