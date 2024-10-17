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盤勢分析》短線亂流 台股長線看多

2024/10/17 05:30

台股昨日早盤開低，盤中跌幅收斂，但午盤過後，權值股賣壓再起，加權指數終場下跌281.06點。（中央社）台股昨日早盤開低，盤中跌幅收斂，但午盤過後，權值股賣壓再起，加權指數終場下跌281.06點。（中央社）

半導體設備商ASML財測遠不如預期，衝擊費城半導體指數暴跌5.28%、輝達重挫4.69%，正逢台指期結算，權王台積電（2330）首當其衝，台股早盤重挫逾400點，隨後低接買盤進駐，台積電一度回到平盤附近，鴻海（2317）一度翻紅，加權指數跌幅收斂，但午盤過後，權值股賣壓再起，加權指數終場下跌281.06點，險守23000點大關，收在23010.98點，成交量4276億元。

3大法人昨日同步賣超台股370.3億元，外資大賣341.2億元，投信賣超4.5億元，自營商賣超24.6億元；外資期貨淨空單降至3.23萬口。

聯邦投信投資長吳裕良分析，科技股財報將主導近期美股走勢，受ASML財報訂單數據不佳影響使半導體族群承壓，市場聚焦在台積電今日法說會即將公布未來資本支出及後續展望，若法說會內容優於預期將支撐台股走勢。

國票證券指出，台股仍可偏多看待，考量台股位處多方格局當中，加上台積電基本面不變的前提下，指數下跌應進場承接，標的除聚焦盤面上漲勢一致的族群之外，也可挑選長線趨勢確立的權值股如台積電、鴻海及聯發科（2454）。（記者卓怡君）

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