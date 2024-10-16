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書劍集》改變的季節

2024/10/16 05:30

本報資料照。本報資料照。

●歐陽書劍

美國總統大選正展開最後三週的肉搏戰，政見頗有差異的兩位主要政黨候選人勝負未定，但美股卻未甩這一不確定因素的干擾，指數頻創新高，在政經狀況可能改變的季節，衝出明確的方向。金融市場的表現與專家意見的分歧，刻劃了現實與理論命定存在的差距。

天候難測。國人最愛去的國家是日本，經常早早就預定了三月底至四月櫻花季熱門時間的行程，不過櫻花從初綻、盛開至花期結束，每年均不相同，日本氣象株式會社等從元月起開始定期公布櫻花季的預定時日，但今年就有許多人撲了空。預測單位在修正過程中，時而提早，有時卻又延後，和天氣一樣難以捉摸。

經濟預測也更不容易。影響花開的天氣原因大致可以確定，但實際的數據卻一直在變，偶爾還有極端溫度的突然出現，因此預測時，必須持續檢視關鍵的變數；而影響經濟的因素，甚至該問的重要問題也經常一樣，可是現象在變動，所以要清楚景氣的起伏，就不能不緊盯急迫的問題，而且頂多只能提出及時的答案。

知名的美國史丹佛大學經濟教授泰勒（John B. Taylor）在二○○八年五月受日本央行邀請，以回到穩定成長的全球經濟之方法為主題，發表演說，當時美國次貸危機雖已經惡化，但還未波及全球金融市場，聯準會（Fed）只將政策利率調降至二％。

泰勒當時提出六大值得關注的問題：高且逐漸上升的全球通膨、金融不穩定及風險，以及高且持續上升的能源、食物及其他大宗物資價格；還有持續維持在高點的經常帳的不平衡、全球性不一致的匯率政策、保護主義的升高及孤立主義情緒等。泰勒上週又應日本央行邀請發表了一篇文章：世界經濟穩定成長的方法，雖然目前的情勢已經改變，但題目和十六年前幾乎相同，他再提出了需要解決的六個困難問題，卻跟二○○八年時完全一樣。

經濟與天候的預測類似，從理論上分析，問題或許一樣，但答案可能不同，理由也總是有差異，尤其是在趨勢的轉折時刻。從美國聯準會公開市場委員會議（FOMC）七月底及九月中的最近兩次貨幣政策會議紀錄可以發現，前一次就有委員認為通膨穩定下降及失業率上揚，已提供降息一碼的合理基礎；不過，最後還是按兵未動，政策利率維持在五．二五％至五．五○％；後一次會議決定降息二碼，不過會中有不少委員認為調降一碼也是合理，可避免大眾認為經濟有看不到的隱憂。改變的時候，最易有分歧的意見，專家也不例外。

春夏秋冬的氣溫，並不一定逐步調整。日本氣象株式會社已開始公布紅葉季的預測，楓紅的觀賞期雖比櫻花季長，可是沒有人能夠準確預期最佳時間，尤其是在結構性的轉變發生時，更常有與現實南轅北轍的預期；理論提供了分析的架構，但無法決定事實的走向。

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