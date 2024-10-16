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財政刺激 沒招了！／傳再砸27兆救市 中港股照樣重挫

2024/10/16 05:30

傳中國計畫在未來三年發行二十七兆超長期特別國債，以拉抬疲弱經濟，但並未提振投資人信心，十五日中國和香港股市收盤重挫。（示意圖，法新社檔案照）傳中國計畫在未來三年發行二十七兆超長期特別國債，以拉抬疲弱經濟，但並未提振投資人信心，十五日中國和香港股市收盤重挫。（示意圖，法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國財新網報導，北京當局計畫在未來三年發行人民幣六兆元（下同，約台幣二十七．一兆元）超長期特別國債，以拉抬疲弱的經濟，部分用以解決地方政府債務問題。不過，這個規模並未提振投資人的信心，週二中國和香港股市收盤重挫。

中國財政部長藍佛安十二日在國務院舉行記者會表示，將發行特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本，另將加大化解地方債務風險。但他並未透露具體發債規模和時間，令市場失望。

財新網引述知情人士透露，中國計畫在未來三年發行六兆元超長期特別國債等財政刺激措施，促進經濟復甦，融資所得部分資金將協助地方政府解決表外債務；由此計算，中國每年平均將發行二兆元國債。

然而，這個規模並未提振投資人的信心，週二上證綜合指數收盤下跌二．五％，滬深三百指數收跌二．七％，香港恆生指數大跌三．七％，恆生國企指數大跌四％。人民幣對美元貶值○．五％至七．一三一七元，創近一個月最低。

宏利投信投資總監圖夫特（Nathan Thooft）表示：「市場有很大的疑慮，認為迄今宣布的刺激措施不太夠。我們對中國股票採取策略性的加碼，但這未必是認為北京當局的作法會造成結構性的改變。」

大摩籲投資人避開中國股票

摩根士丹利警告，投資人應避開上漲的中國股票，因刺激措施不足以修復中國陷入掙扎的經濟。富國投資研究所也質疑，鑒於中國投資人的信心疲弱，這波股市反彈是否會持續下去。瑞銀則認為，散戶對股市的興趣升高，應會給股市進一步上漲的動能。

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