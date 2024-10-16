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專家︰時間、經費、電網3難題待解

2024/10/16 05:30

經濟部長郭智輝連續兩天拋出思考在菲律賓蓋綠電電廠，再透過船隻或海纜運回台灣。圖為菲律賓阿克蘭省納巴斯市的風力發電廠。（示意圖，彭博資料照）經濟部長郭智輝連續兩天拋出思考在菲律賓蓋綠電電廠，再透過船隻或海纜運回台灣。圖為菲律賓阿克蘭省納巴斯市的風力發電廠。（示意圖，彭博資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內企業綠電需求孔急，經濟部長郭智輝連續兩天拋出思考在菲律賓蓋綠電電廠，再透過船隻或海纜運回台灣。不過，不具名專家指出，台菲之間要興建跨國海纜，時間、經費與電網特性都是待解難題。

電力專家指出，電力、電能非一般商品，若要透過船隻運送，是要採儲能或其他型態，政府須對外界說明；而一般島嶼之間或跨國的電力輸送，可透過海底電纜，台灣本島與離島就有一條「台澎海底電纜」。

台澎海纜67公里 斥資百餘億耗時13年

台澎海纜是二○○五年規劃，海纜、陸纜總長度共六十七．九公里，預算高達一五七．三億元，二○○八年起施工興建，到二○二一年才完成，耗時十三年；可見海底電纜計畫複雜、難度不小。

郭智輝透露，主要是參考新加坡向澳洲買綠電，有超過四千公里的海底電纜，而台灣與呂宋島之間距離為三百公里。但專家表示，除三百公里的距離是一大問題外，海峽地形是否合適也需要再研究。

專家指出，更關鍵的是菲律賓的電網系統與台灣電網是否會互通，還是只在菲律賓蓋獨立於菲律賓電網的電廠。若菲國電網要與台灣電網連接，採取像台澎電纜的交流電，一旦菲國電力出狀況，將會直接干擾到台灣；若採取英法之間直流電再變頻轉換，影響雖會降低，但設備投資成本「會拉高很多」。而若在菲國蓋一座獨立於菲國電網的電廠，再透過海纜與台灣電網互通，就不會受菲國當地電網影響。

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