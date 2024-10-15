3學者說明避免集中化 關鍵在制度

諾貝爾經濟學獎得主小檔案

〔記者王孟倫／台北報導〕諾貝爾經濟學獎得主昨揭曉，由美國麻省理工學院教授艾塞默魯、強森及芝加哥大學的羅賓森獲得。國內學者表示，三位得獎者共同研究核心在於整個人類的生活水準提升，如何透過制度的安排才能避免成果集中化。

清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源說，今年諾貝爾經濟學獎是肯定三位得獎者對於社會制度在一些國家的繁榮中扮演要角，並如何影響到國家繁榮的研究。

請繼續往下閱讀...

他指出，三位學者以史觀、有脈絡的方式進行研究，而非個別單獨國家；在艾塞默魯與強森去年出版的「權力與進步」一書中揭櫫，「技術改善縱然可以提升人類的生活，卻會有集中化的問題。」

梁國源表示，該書解構必須透過制度配合才能讓國家繁榮，否則就只會是少數人受惠；例如英國工業革命，縱然技術進步了，但卻造就更多弱勢勞工。

去年諾貝爾經濟學獎由美國哈佛大學教授Claudia Goldin獲得，她研究主軸是勞動市場的性別差異之關鍵驅動因素；而今年得主同樣不是單純的經濟學議題或行為主義學派的研究，是否已成諾貝爾經濟學獎的「顯學」？

梁國源表示，其實全球經濟學家在每個不同領域都有深入的研究及投入，今年三位得獎者更難得的是，把自己原本放在學術期刊的研究成果集結成冊，改寫成大家比較能理解的書本。

台新金首席經濟學家李鎮宇則指出，今年三位得主的研究貢獻就是討論「契約理論」，若契約內容無法獲得履行，各種交易就不會順暢進行，交易成本就被大幅拉高；因此，許多開發中國家過去能夠步入已開發國家，關鍵就在於「契約的履行」，反之，如果契約普遍地不能被履行，發展就會停滯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法