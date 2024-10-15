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研究結論︰民主更易實現繁榮 3美學者獲諾貝爾經濟學獎

2024/10/15 05:30

諾貝爾經濟學獎得主小檔案諾貝爾經濟學獎得主小檔案

威權統治難以創新

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國學者艾塞默魯、強森與羅賓森以對國家之間繁榮差異的研究，十四日獲得諾貝爾經濟學獎殊榮。華爾街日報報導，他們最廣泛的結論是，民主政體更善於實現長期繁榮，儘管威權政府能有效利用現有資源或勞動力，但威權統治難以創新，而創新是民主國家的優勢。

諾貝爾經濟學獎委員會指出，三名得主透過檢視歐洲殖民者引入的各種政治與經濟制度，展示社會制度與繁榮之間的關係。委員會主席斯文森聲明：「縮小國家之間財富的巨大差異，是我們這個時代最大挑戰之一；得獎者證明了社會制度對實現此目標的重要性。」

斯文森補充：「法制不彰、剝削人力的社會，不會帶來成長或更好的改變，得獎者的研究對於國家為何失敗或成功的根本原因，提供了更深入的理解。」

現年五十七歲、出生於伊斯坦堡的艾塞默魯，與六十一歲、出生於英國的強森同為麻省理工學院經濟學教授，他們合著的「權力與進步：我們對科技與繁榮的千年奮鬥」一書於去年出版。強森曾於二○○七年三月至二○○八年八月擔任國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家，當時正值全球金融海嘯爆發。

六十四歲的羅賓森為芝加哥大學教授，他與艾塞默魯合著的「國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源」於二○一二年首次出版。對於獲獎殊榮，艾塞默魯說：「我很高興，這是個令人震撼與驚奇的消息。」

該委員會強調，三人的研究凸顯，為何社會制度在有些國家的繁榮發揮了作用、有些國家卻沒有。委員會以被美墨邊界劃分的諾加利斯（Nogales）為例指出，在美國一側的居民往往生活過得較好，「因此決定性差異並非地理或文化，而是制度」。

美國的經濟制度提供邊界以北的居民較好的教育與職業機會；相較之下，邊界以南的居民生活在不同的經濟條件，而政治制度限制他們影響立法的可能性。

艾塞默魯表示：「大體而言，我們的研究擁護民主；從非民主政權開始民主化的國家，最終成長將比非民主政體更快速，這個時間約八、九年，這是巨大的進展。不過，民主不是萬靈丹，採行民主非常困難。」

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