欲振乏力 中國9月進出口遠遜預期

中國海關總署表示，九月以美元計價的出口年增二．四％，低於市場預估的六％以及八月的八．七％。（彭博資料照）

出口年增僅2.4％ 低於市場預估的6％及8月的8.7％

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國九月出口成長大幅放緩，顯示與美歐的貿易緊張，衝擊到經濟成長高度依賴的出口動能；進口增速也持續低迷，反映中國內需仍未有起色。週一中國股市震盪收高，顯示投資人期待北京當局將兌現承諾，提供更多財政協助。

中國海關總署表示，九月以美元計價的出口年增二．四％，低於市場預估的六％以及八月的八．七％；九月進口年增○．三％，低於八月的○．五％，貿易順差逼近八二○億美元，前九月累計達六九○○億美元。

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對台日韓出口均下滑 歐美增幅4個月最低

九月中國對日本、南韓和台灣的出口均下滑，對歐盟和美國的出口增幅創至少四個月最低，因歐美對中國多項進口產品加徵關稅。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示：「今年以來中國的出口成長一直相當強勁，展望未來，隨著貿易緊張升高，要維持強勁的出口成長至明年將會很困難。」

中國日前公布九月消費者物價指數（CPI）年增○．四％，低於市場預估的○．六％；生產者物價指數（PPI）則下跌二．八％，連續二十四個月下跌，顯示內需疲弱，更面臨通縮壓力。

北京當局九月底以來公布一系列刺激措施，希望刺激經濟活動和拉抬家庭消費。中國財政部長藍佛安十二日宣布推出「一籃子增量政策」，包括發行特別債券補充銀行業核心資本，化解地方債務風險等，但未說明具體金額。

週一中國股市震盪收高，滬深三○○指數收盤上漲一．九％，恆生指數則小跌○．五％，因投資人押注中國全國人大常委會在十月稍後的會議中將會批准額外的預算支出。

瑞士私人銀行Lombard Odier高級宏觀策略師Lee Homin表示：「財政部的前瞻指引在一定程度上發揮了作用，暗示中央政府即將公布實質的新一籃子政策。境內散戶投資人可能會在短期內懷抱這種希望模式，但如果政府將刺激措施的實施進一步推遲到十二月，這種情況可能不會持續。」

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