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抗衡中國經濟騷擾 我多元布局已見效

2024/10/15 05:30

中國商務部揚言將對台實施貿易壁壘採取進一步措施。經貿官員指出，經濟部、陸委會及行政院經貿談判辦公室等單位將充分因應，以最壞情境研擬對策，但不會先亮出底牌。（中央社資料照）中國商務部揚言將對台實施貿易壁壘採取進一步措施。經貿官員指出，經濟部、陸委會及行政院經貿談判辦公室等單位將充分因應，以最壞情境研擬對策，但不會先亮出底牌。（中央社資料照）

經貿官員︰以最壞情境研擬對策 但不先亮底牌

〔記者廖家寧、陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統國慶談話後，中國商務部揚言將對台實施貿易壁壘採取進一步措施。經貿官員指出，經濟部、陸委會及行政院經貿談判辦公室等單位將充分因應，以最壞情境研擬對策，但不會先亮出底牌；根本之道仍是提升產業自身體質，受中國政治干擾程度就會降低，而多年來準備已浮現成效，台灣產業也更有底氣。

提升產業體質 台灣更有底氣

在中國昨日對台軍演後，黨政人士研判，中方也可能採取經濟制裁等複合性施壓的組合拳，包括提高農工產品銷往中國的關稅，或再度取消ECFA（兩岸經濟合作架構協議）部分產品的關稅減讓。

黨政人士指出，中國之前片面取消ECFA早收清單部分項目的關稅減讓，台灣卻未取消中國產品的關稅優惠，對岸要想清楚，這筆帳該如何算？若執意對台提高關稅，不見得對中國經濟有利。他強調，對於中共下一階段要採取的經貿脅迫手段，政府部會都有沙盤推演、嚴陣以待，會減少相關衝擊及控管風險，「要讓中國的制裁無效，或效果沒那麼強！」

經貿官員則直言，中國迄今端出許多以經逼政的舉措，都逃不掉一個背景，就是中國內需疲弱不振的事實，從中國的外人直接投資（FDI）逐年衰退、兩岸投資與貿易額逐年下滑等，都可見一斑。

朝高值化精進 同時分散市場

經濟部表示，會持續滾動式盤點各種可能情境，以最壞情境研擬對策，但最根本的仍是強化自身產業體質與競爭力，除要走向低碳化，更要朝高值化精進，同時分散市場，降低全押單一市場的風險。

經濟部次長連錦漳提醒，比起ECFA斷掉，中國低價傾銷的危害更顯著也更具威脅。

他指出，數年前國內產業嗅到中國政策性傾銷前兆後就設法「閃避」，開發產品往差異化、高階化前進，例如石化業瞄準半導體產業或電動車材料所需產品，工具機產業則瞄準建立同規共軌標準與升級控制器等。

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