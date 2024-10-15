盤勢分析》台股轉多方架構 分批擇優布局

台股加權指數昨終場上漲73.65點，收在22975.29點，成交量約3201億元。（資料照）

美股四大指數上週五同步走揚，然而台股在外資大布期貨空單壓抑下，上檔壓力不輕，昨日早盤一度再攻上23000點大關，可惜大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）無力，買盤觀望，加權指數盤中一度翻黑，中小型股較有表現，矽光子概念股再度噴出，加權指數終場上漲73.65點，收在22975.29點，成交量約3201億元。

三大法人昨合計買超37.5億元，其中外資賣超16億元、投信買超50.8億元、自營商買超2.7億元；外資台指期淨期貨空單昨減少2778口，累積外資台指期淨空單仍有逾3.9萬口。

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PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，從技術面來看，台股W底型態逐漸成型，經過兩次測底，第四季旺季行情有望在美國總統大選後啟動，後續脫離底部揚升機率高，成交量若能持續增溫，指數有望震盪趨堅。

統一證券分析，多數國家開始寬鬆貨幣政策，將有助金融市場風險偏好提升，市場聚焦本週四台積電與大立光（3008）法說會，台股技術型態已轉為多方架構，建議投資人擇優選股，分批進場，選股方向以台積電概念股及半導體設備、光通訊CPO，搭配消費性電子、散裝航運、壽險、美國降息受惠股及部分有獲利的中概收成股等。（記者卓怡君）

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