晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》台股轉多方架構 分批擇優布局

2024/10/15 05:30

台股加權指數昨終場上漲73.65點，收在22975.29點，成交量約3201億元。（資料照）台股加權指數昨終場上漲73.65點，收在22975.29點，成交量約3201億元。（資料照）

美股四大指數上週五同步走揚，然而台股在外資大布期貨空單壓抑下，上檔壓力不輕，昨日早盤一度再攻上23000點大關，可惜大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）無力，買盤觀望，加權指數盤中一度翻黑，中小型股較有表現，矽光子概念股再度噴出，加權指數終場上漲73.65點，收在22975.29點，成交量約3201億元。

三大法人昨合計買超37.5億元，其中外資賣超16億元、投信買超50.8億元、自營商買超2.7億元；外資台指期淨期貨空單昨減少2778口，累積外資台指期淨空單仍有逾3.9萬口。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，從技術面來看，台股W底型態逐漸成型，經過兩次測底，第四季旺季行情有望在美國總統大選後啟動，後續脫離底部揚升機率高，成交量若能持續增溫，指數有望震盪趨堅。

統一證券分析，多數國家開始寬鬆貨幣政策，將有助金融市場風險偏好提升，市場聚焦本週四台積電與大立光（3008）法說會，台股技術型態已轉為多方架構，建議投資人擇優選股，分批進場，選股方向以台積電概念股及半導體設備、光通訊CPO，搭配消費性電子、散裝航運、壽險、美國降息受惠股及部分有獲利的中概收成股等。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財