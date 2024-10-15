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AI帶動資安建置 軟體廠Q4攀升

2024/10/15 05:30

零壹持續布局AI，看好AI能與資安領域相輔相成，並持續帶動IT建置需求。圖為董事長林嘉勳。（資料照）零壹持續布局AI，看好AI能與資安領域相輔相成，並持續帶動IT建置需求。圖為董事長林嘉勳。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣產業資安為剛性需求，尤其AI降低網攻門檻，近期又頻傳企業遭駭客網攻，加上中國軍演引發緊張情緒，在多議題發酵下，有利於軟體廠拓展資安商機，零壹（3029）、宏碁資訊（6811）、安碁資訊（6690）與全景軟體（8272）前三季營收都創同期新高，法人也預期資安廠第四季、明年營運有望持續攀升。

台灣資安市場規模 後年估將突破千億

台灣因產業位居世界供應鏈要角、地緣政治又特殊，遭全球與中國網攻可能性高，從蔡政府強調「資安即國安」開始，資安產業商機持續成長至今。研調機構指出，台灣資安市場規模將在2026年達到1010億元、年複合成長率約10%。

資安廠也多認為，因有政策推力、加上產業防範意識越來越強，預期資安系統建置支出將會持續擴大，第四季是資安廠傳統旺季，又是政府專案認列挹注期，營運成長可期。

零壹的資安產品線布局廣，在各領域需求帶動下，前三季累計營收133億元、創同期新高。該公司表示，企業AI需求增強，近期全球勒索軟體攻擊又急速增加，看好資安、AI兩領域是未來主要成長動能，除資安產品與服務外，也持續布局AI，看好AI能與資安領域相輔相成，並持續帶動IT建置需求。

宏碁集團旗下宏碁資訊、安碁資訊都有耕耘資安市場，宏碁資訊前三季營收66.3億元、安碁資訊則為15.4億元，皆為同期新高。

不過，宏碁資訊是以雲端為主要核心，看好AI需求將持續帶動企業上雲與雲地整合服務需求，有望隨AI需求持續成長；安碁資訊則深耕資安監控與服務，近期多個政府單位遭網攻，看好政府及金融單位需求受政策推力尤其強、資安建置與維護需求穩定，也可望維持成長態勢。

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