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〈財經週報-財經焦點〉打造友善職場從「心」出發 國泰世華跨世代合作與創新

2024/10/14 05:30

國泰世華推動「核心營傳承種子計畫」，該計畫由基層單位中挑選種子成員，透過對話與培訓，讓參與者實踐並學習「交心」的領導方式。 （國泰世華提供）國泰世華推動「核心營傳承種子計畫」，該計畫由基層單位中挑選種子成員，透過對話與培訓，讓參與者實踐並學習「交心」的領導方式。 （國泰世華提供）

記者高嘉和／台北報導

根據薪資查詢網站統計，員工最希望公司重視的「員工治理」項目，除了「薪資福利」便是「公司職場文化」。長年以員工為發展核心的國泰世華銀行，致力於營造多元友善的職場文化，提升員工的職場體驗和幸福感，強調「以心帶新」，鼓勵領導者保持樂觀心態，引導不同世代的同仁都在工作中充滿活力並促進創新，近年更在主管培訓中，加入「正念傳遞」課程，幫助主管覺察與排解自身壓力及焦慮，進而將「正向影響力」傳遞給團隊，讓快樂成為職場相互影響的正向因子。

以「主管領導力發展計畫」為例，國泰世華透過全方位的成長旅程，提升主管的個人能力，運用「快樂策略」與「正念減壓」等課程，讓主管從內心出發，培養樂觀的心態，以從容的姿態帶領團隊應對挑戰；而「變革系統觀」與「情境領導」的學習，有助主管拓展全方位領導視野，成為推動組織變革的關鍵力量。在系統性的訓練下，主管能更好地激勵團隊，養成從肯定與讚美出發的角度，帶動團隊的正向氛圍。

自2019年起，國泰世華銀行董事長郭明鑑親自帶領高階主管推動「核心營傳承種子計畫」，該計畫由基層單位中挑選種子成員，透過對話與培訓，讓參與者實踐並學習「交心」的領導方式。

例如培訓中有一個活動，是透過感謝員工家人的支持，將主管、員工、員工家人的心連成一條緊密相連的線；而在交流餐敘中，董事長與高管們亦融入在同仁當中，不僅分享業務發展策略與管理思維，亦主動由個人經歷分享如「最厭世的時刻」、「過來人的健康建議」、「日常的一天」等話題，親自參與和示範如何建立雙向溝通及信任文化。

今年，郭明鑑率領核心營成員參訪雲門劇場，瞭解雲門演進歷程，學習創新精神。在專業舞者的帶領下，成員透過身體舒展、慢呼吸練習，學習如何沉澱內心並探索身體潛能，從而發揮正念。郭明鑑期許：「希望每位核心營成員成為陪伴銀行邁向下一個十年的穩定力量，如此次參訪主題，『Making Waves』般，持續創造正向影響力，展現共創更好的行動」。

國泰世華不僅由教育和文化推動職場體驗，其亦成立了如「員工體驗溝通小組」與「體驗設計科」等新型態單位，提升員工體驗，這在金融同業中屬少見之舉。

「員工體驗溝通小組」透過內部通訊平台與員工雙向互動，以平易近人的短影片與漫畫和同仁溝通公司的大小事，廣獲好評；而「體驗設計科」則積極優化內部系統，為同仁打造更加直覺、便利的工具，不只讓工作更有效率，亦能降低新進同事上手的時間。

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