晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-本週熱點〉受僱員工實質薪資 有望連5月打敗通膨

2024/10/14 05:30

8月工業及服務業薪資統計，預期將持續維持正成長，有望連5個月打敗通膨。 （彭博）8月工業及服務業薪資統計，預期將持續維持正成長，有望連5個月打敗通膨。 （彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週主計總處將公布8月工業及服務業薪資統計，由於政府調升基本工資、廠商調薪以及近月物價漲幅趨緩，預期前8月受僱員工實質月薪、總薪資將持續維持正成長，有望連5個月打敗通膨。

根據主計總處統計，今年1到7月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬6,269元、年增2.6%；總薪資6萬3,826元、年增4.06%。

剔除物價漲幅後，實質經常性薪資平均4萬3,153元、實質總薪資平均6萬3,826元，分別年增0.29%及1.72%。實質月薪及總薪資皆為連續4個月正成長。

主計總處從7月起也一併公布中位數薪資相關統計，今年1到7月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬7,111元，年增3.26％，剔除物價因素，實質經常性薪資中位數年增0.94%。

國銀人民幣存款餘額 大減65.27億

另，中央銀行本週將公布國銀人民幣存款餘額。根據央行統計，8月底國銀人民幣存款餘額降至1,216.39億元，創下2013年10月底近11年新低，單月大減65.27億元，減額為近一年最大。

其中，8月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額降至919.42億元，月減13.37億元或1.43%，散戶與法人戶同步減少。法人戶因一筆人民幣計價的基金到期，把專戶內錢還給投資人，導致8月人民幣存款減少幅度大於散戶。

國際金融業務分行（OBU）因電子大廠將帳戶中人民幣活期存款轉到美元，使OBU帳戶單月餘額驟降51.9億元至296.97億元，單月減幅逾14%，為過去少見，研判為廠商資金調度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財