〈財經週報-本週熱點〉受僱員工實質薪資 有望連5月打敗通膨

8月工業及服務業薪資統計，預期將持續維持正成長，有望連5個月打敗通膨。 （彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週主計總處將公布8月工業及服務業薪資統計，由於政府調升基本工資、廠商調薪以及近月物價漲幅趨緩，預期前8月受僱員工實質月薪、總薪資將持續維持正成長，有望連5個月打敗通膨。

根據主計總處統計，今年1到7月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬6,269元、年增2.6%；總薪資6萬3,826元、年增4.06%。

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剔除物價漲幅後，實質經常性薪資平均4萬3,153元、實質總薪資平均6萬3,826元，分別年增0.29%及1.72%。實質月薪及總薪資皆為連續4個月正成長。

主計總處從7月起也一併公布中位數薪資相關統計，今年1到7月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬7,111元，年增3.26％，剔除物價因素，實質經常性薪資中位數年增0.94%。

國銀人民幣存款餘額 大減65.27億

另，中央銀行本週將公布國銀人民幣存款餘額。根據央行統計，8月底國銀人民幣存款餘額降至1,216.39億元，創下2013年10月底近11年新低，單月大減65.27億元，減額為近一年最大。

其中，8月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額降至919.42億元，月減13.37億元或1.43%，散戶與法人戶同步減少。法人戶因一筆人民幣計價的基金到期，把專戶內錢還給投資人，導致8月人民幣存款減少幅度大於散戶。

國際金融業務分行（OBU）因電子大廠將帳戶中人民幣活期存款轉到美元，使OBU帳戶單月餘額驟降51.9億元至296.97億元，單月減幅逾14%，為過去少見，研判為廠商資金調度。

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