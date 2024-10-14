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〈財經週報-熱門族群〉Mini LED加入車用產業 台廠加滿油

2024/10/14 05:30

植物照明受惠於氣候變遷帶動溫室建置需求，成為台廠利基點。（記者方韋傑攝）植物照明受惠於氣候變遷帶動溫室建置需求，成為台廠利基點。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

LED族群今年營運築底，隨著Mini LED（次毫米發光二極體）擴大導入車用產業，加上Micro LED（微發光二極體）提升出貨規模、植物照明領域穩健成長，從前三季營收來看，背光模組廠富采（3714）營運持續盤整向上；封裝廠億光（2393）創3年來同期新高；車燈模組廠麗清（3346）與三星顯示器合作夥伴錼創-KY（6854）皆寫同期新猷。

目前各家LED業者皆樂觀看待產業走出低谷期，以車用產品而言，儘管中系電動車廠今年嚴重競爭，進而波及歐系、美系車廠銷售量，卻並未改變汽車電子化的趨勢，包含頭燈、尾燈、車內氛圍燈等產品皆持續增加Mini LED採用力道，成為台系業者重要成長動能。

此外，室內LED顯示器受惠於清晰度需求提升，以及戶外大型顯示器在教育、體育專案推動下，研調機構集邦（TrendForce）預估此兩種類型的產品2023年至2028年平均複合成長率分別為10%與4%，且過程中還有Micro LED產品切入電視顯示領域，可望逐年增加市場滲透率。

生物光學與醫美結合 供應鏈營收成長翻倍

而在利基型特殊照明方面，生物光學近年已拓展至醫美範疇，農林漁牧業也在氣候變遷當中尋求更高效率的照明系統，掌握相關專案的台系供應鏈業者，今年整體營收多可望成長雙位數百分比。

值得一提的是，外資今年第二、三季累計買超富采逾3萬張，投信更強力買超億光4.9萬張。法人認為，這兩檔個股在LED產業中具有指標性參考價值，明年若總體經濟環境進一步復甦，供應鏈出貨表現勢必優於今年。

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