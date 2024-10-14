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〈財經週報-第四季台股〉PCB轉型高階應用 營收可望催油門

2024/10/14 05:30

台灣PCB業朝高階領域跨入，未來獲利表現更佳。（彭博）台灣PCB業朝高階領域跨入，未來獲利表現更佳。（彭博）

記者卓怡君／專題報導

PCB概念股股價與EPSPCB概念股股價與EPS

PCB向來被視為工業之母，隨著各種AI（人工智慧）、HPC（高速運算）、低軌衛星、AI伺服器等新應用推出，PCB設計更為複雜。台灣PCB業者持續優化產品組合，朝高階領域跨入，有助未來獲利表現。

PCB今年產值 預計重回8000億元大關

根據TPCA（台灣電路板協會）統計，台商PCB第二季度產值達新台幣1,908億元，年增12.7%。上半年累計海內外總產值為3,722億元，年增6%，預期下半年將維持增長趨勢，今年全年預計成長8.3%，海內外總產值達8,337億元，重回8,000億元大關。

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）第三季表現亮眼，營收創下歷年同期新高，受惠客戶新品備貨需求及IC載板、伺服器、車載訂單貢獻，下半年各產品線的產能利用率預期都將攀升，營收成長可望優於先前預期。

台光電手握兩大單 明年將擴產

銅箔基板廠台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）受惠AI伺服器、網通交換器等新品拉貨，營運走強，台光電與台燿今年營運更來到歷史新高。台光電手握蘋果與輝達大單，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料3大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，公司已決定擴產，明年營運有望再攻高。

聯茂指出，隨著AI PC/NB備貨動能逐步升溫、新一代AI伺服器推出及高階車用電子成長動能延續，營收與產能利用率皆可望逐季升溫。此外，美系雲端服務供應商（CSP）紛紛承諾要繼續擴大AI基礎建設支出，有望為聯茂帶來更多AI伺服器商機。

HDI板龍頭華通（2313）低軌衛星產品大量出貨，為今年能見度最高的產品，華通持續拓展資料中心、AI伺服器、Switch、CPO、光模塊、車用電子等新客戶，泰國廠今年第二季完成廠房建設，優先生產衛星產品硬板，期待在本季試產及完成客戶認證。

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