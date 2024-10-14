〈財經週報-第四季台股〉AI晶片需求旺 可留意台積電

半導體及設備概念股股價與EPS

記者洪友芳／專題報導

AI晶片需求旺，台積電第三季營收衝高，創單季歷史新高。（彭博）

步入第四季，半導體業以AI相關族群的成長動能將較明顯，包括台積電（2330）、先進封裝CoWoS設備、測試介面廠等，都是可留意的族群。

台積電第三季營收 創單季新高

受惠AI晶片需求旺，帶動台積電先進製程與先進封裝產能供不應求，今年前三季營運逐季走高，第三季營收衝高到7,597.39億元，季增12.8%、年增38.96%，超越財測高標7,540億元，創單季歷史新高。

請繼續往下閱讀...

法人預期台積電第四季受惠非蘋陣營推出新款智慧型手機、AI新產品問世，營運將續往上與創新高，營收可望季增近1成，明年營運也看好，因台積電正持續擴增先進製程與先進封裝CoWoS產能。

CoWoS設備概念股弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、均華（6640）等公司，因台積電大舉擴增CoWoS產能，今年與明年產能皆將倍增，對設備需求增加，有接獲訂單的設備廠營運動能可望增強，例如萬潤今年前三季營收累計達39.37億元，年增3.71倍，提前刷新年度營收新高。

設備概念股股價飆漲 留意投資風險

不過，今年以來，CoWoS設備概念股股價陸續飆漲，弘塑超過1,800元、均華漲到900多元，本益比高達100多倍，投資人需留意投資風險。

測試介面廠旺矽（6223）、穎崴（6515）、雍智（6683）及精測（6510）受惠高效能運算（HPC）等需求推升，第三季營收攻高，旺矽第三季營收以27.29億元，季增14.06％、年增26.7％，創單季歷史新高；各家公司預期第四季營收將穩健成長。

半導體檢測大廠閎康（3587）、宜特（3289）、汎銓（6830），儘管受中國景氣停滯影響，今年各家成長幅度不一，但都較去年為佳。展望明年，隨著海外市場與新技術布局，各家都有信心較今年成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法