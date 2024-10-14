〈財經週報-時事求是〉第四季的變數

美國總統大選及聯準會貨幣政策將影響台股走勢。（中央社資料照）

■魏錫賓

台股深受美股影響，投資人情緒也隨美國的政經情勢波動。在歐美通膨率穩定下降後，美國總統大選結果是2024年末可預見的重大變數；而美國聯準會（Fed）在投票日隔天召開的貨幣政策會議，更是研判經濟前景的指標。

台股在2024年上半年延續2023年堅挺的走勢，下半年卻劇烈振盪，雖靠台積電（2330）穩住22,000點關卡，但類股及個股都有兩極走勢，半導體類股雖重回高峰，塑膠類股卻頻頻破底，而營建類股等也在創新高後下殺；隨著AI題材在年末重聚投資人目光，部分電子類股則隨時準備再創巔峰。

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各產業都停在不同的起跑點上，但產業面的消息容有分歧，卻都受大環境左右。美國總統大選將在11月5日投票，距今僅約3星期，隔天聯準會公開市場委員會（FOMC）將召開定期的貨幣政策會議，決定政策利率調整的幅度，並在第二天（11月7日）的會議後公布結果，再由聯準會主席以記者會方式向大眾進一步說明。台股走勢一向與美國經濟及金融市場息息相關，投資人對美國政經現狀的重大改變，不得不屏息以待。

政治能干擾經濟，卻無法完全主宰經濟。在美國不同的政黨執政時期，雖可以對照出不同的經濟表現，但變數太多，誰強誰弱並未有一致的研究結論。這一次的選舉受到投資人矚目，與個人形象突出的前美國總統川普再度成為候選人，且勝負仍難預料也有關。

這是川普第3次代表共和黨競逐美國總統。長期在商界的川普，非常瞭解聯準會升降息的威力，因此經常對貨幣政策說三道四。他在2016年首度代表共和黨參選時，即在選前多次嚴厲批評當時民主黨歐巴馬政府的聯準會，是因為政治目的而遲遲不升息，維持過度寬鬆的政策，使美股處於高點、但承擔物價走高的風險。在2020年競選連任時的川普，對升降息的態度則明顯轉變，從2017年擔任總統起，就屢次要求聯準會勿升息、應降息。

聯準會為應付金融海嘯，而在2008年底將政策利率降至0至0.25%的最低目標區間後，直到2015年才調高0.25個百分點；其後，即使川普疾呼升息，不過聯準會一直按兵不動，直到總統大選川普勝出後，才又在2016年12月再升息1碼。

川普勝選後就希望維持低利率，不過聯準會在2017、2018年卻又升息1.75個百分點，而引起川普不滿；至於2020年的前一次總統大選之前，因新冠病毒肆虐全球，聯準會在3月就急降政策利率至0至0.25%的目標區間。選前選後，貨幣政策都不是股市討論的重點，金融市場更關注選後財政政策的走向。

除了危機的突然來臨，經濟走勢通常有一定的軌跡，在起伏之間，反映關鍵的變化。從過去的經驗，或許可以推測，聯準會在降息兩碼後，下一次的貨幣政策會議即使貼近總統大選之後召開，但升降息反映的仍將是經濟前景。

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