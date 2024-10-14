〈財經週報-第四季台股〉第四季台股 逢低布局不追高

台股基本面維持正向看待，看好半導體、高速運算、AI供應鏈相關，傳產則看好受惠美國降息之相關外銷類股、重電、綠電環保及自行車等標的。（法新社）

記者卓怡君／專題報導

投顧對第四季台股操作策略看法

台股隨著美股波動幅度加大，8月投資人經歷慘烈的股災後，9月初再度大跌，終於，美國聯準會（Fed）宣布降息兩碼，加上經濟數據偏向正面，道瓊指數與標普500指數頻創新高，但與台股連動最密切的費城半導體指數相對弱勢，隨著美國總統大選進入倒數，第四季台股操作策略該如何制定？

台股指數將於21,000-24,500點區間震盪

群益投顧預估，第四季台股指數將於21,000-24,500點區間震盪，第四季最大國際事件是11月5日美國總統大選，10月進入搶票白熱化階段。至於全球股市黑天鵝可能發生在日圓急速升值、地緣政治風險遽增，以及美國大選前美中關係惡化等。

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群益投顧分析，產業面科技七巨頭第三季財報將是市場焦點，攸關科技股2025年股價多空，台股指數與市值消長與費城半導體指數表現高度相關，但更重要的是每年第四季都是企業新成長的機會，技術創新、低基期與轉機，成長股發揮空間遠大於指數。

看好美大選後行情 可提前做中長期布局

凱基投顧指出，台股已經「關關難過關關過」，預期台股探底危機已解除，雖然歷史經驗顯示膠著的美國總統大選選情將使大選前股市呈現震盪整理格局，但基於看好大選後行情，建議投資人可提前在11月5日美國大選前的震盪過程中，開始做中長期布局。

野村投信表示，股市經過第三季修正後，長線走勢仍將緊貼基本面，避開有題材但尚無實質獲利貢獻的股票，台積電（2330）持續上修CoWos產能，相關供應鏈未來仍具成長空間；部分IC設計及ASIC（特殊應用晶片）/IP等類股因股價已大幅修正，亦出現長線買點。

雖短期內仍有美國總統大選之不確定性將影響投資氣氛，但基本面維持正向看待，建議逢低布局不追高，看好半導體、高速運算、AI供應鏈相關，傳產則看好受惠美國降息之相關外銷類股、重電、綠電環保及自行車等標的。

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