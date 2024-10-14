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中國通縮加劇 9月PPI年減2.8%

2024/10/14 05:30

中國9月核心CPI連續20個月年增率低於1％，而生產者物價指數（PPI）連續24個月下滑，加劇通縮壓力。（路透資料照）中國9月核心CPI連續20個月年增率低於1％，而生產者物價指數（PPI）連續24個月下滑，加劇通縮壓力。（路透資料照）

核心CPI年增0.1％、連20月低於1％ 創2021年2月以來新低

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國通縮問題在九月變得更加頑固，排除食品與能源價格的核心CPI連續二十個月年增率低於一％，而生產者物價指數（PPI）連續二十四個月下滑，加劇北京儘快推出更多刺激措施，以提振疲軟需求與經濟活動的壓力。

中國國家統計局數據顯示，因蔬菜價格跳漲，九月CPI（消費者物價指數）年增率突破○％達○．四％，但為三個月最低，並低於八月及分析師預期的○．六％；核心CPI年增○．一％，為二○二一年二月以來最低；生產者通膨年跌二．八％，為六個月來最快降速，相較八月下滑一．八％及預期下滑二．五％，跌幅加劇。

中國九月食品通膨率三．三％，因新鮮蔬果價格上漲二十二．九％，漲幅較八月的二十一．八％擴大，推升通膨○．四八個百分點。惡劣天候及十一長假前的季節性需求，可能推升蔬果價格上漲。

彭博報導，中國正面臨一九九○年代以來最漫長的通縮時期，截至六月，整體經濟價格的廣泛衡量指標已連續五季下滑，該趨勢可能延續至九月。而自九月下旬以來，北京降息、降準，並加大對房市、股市的支持；十二日中國財政部更承諾推出許多財政刺激措施，但並未說明推出時機與規模等細節。

上海保銀投資首席經濟學家張智威說，由於內需疲軟，中國持續面臨通縮壓力，而財政刺激的規模至關重要，在通縮預期進一步深化之前，必須採取果斷行動。

專家︰補貼刺激消費 非北京選項

仲量聯行首席經濟學家龐溟表示，核心通膨率連續二十個月低於一％，反映物價缺乏動能，必須刺激消費；然而，他對中國財政部沒有計畫大規模發放補助並不意外，因為北京向來不贊成所謂的福利主義，「因為決策者的基本思維是防範向懶人提供免費食物」。

與此同時，許多專家表示，北京也須堅決處理更為根深柢固的結構性問題，比如工業產能過剩及消費低迷；過度的國內投資與疲軟需求，拉低了價格，迫使企業為減少成本而降薪或裁員，進一步打擊消費者信心。

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