財政刺激淪空話 中港股剉咧等

中國國務院昨對外說明財政刺激政策，財政部長藍佛安表示，將大幅增加國債發行，以支持房地產市場、補充國有銀行資本、協助地方政府化債與補貼低所得民眾。但因沒提供可能規模與具體內容，恐影響投資人信心，中港股市週一開盤恐將剉咧等。（美聯社）

中國財長聲稱會增加發債 但未提可能規模與具體內容

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國務院昨對外說明財政刺激政策，財政部長藍佛安表示，將大幅增加國債發行，以支持房地產市場、補充國有銀行資本、協助地方政府化債與補貼低所得民眾。但因沒提供可能規模與具體內容，恐影響投資人衡量近期中國股市暴漲的可持續性，中港股市週一開盤恐將剉咧等。

原預期數兆人民幣財政支出落空

這場「加大財政政策逆週期調節力度、推動經濟高質量發展」的記者會中，藍佛安僅強調，近期將陸續推出一系列針對性的增量政策舉措，包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對困難群眾、學生等重點群體的支持保障力度、以及提升整體消費能力等。

請繼續往下閱讀...

他指出，財政部將有效補充地方政府綜合財力四千億人民幣，並擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險。

至於原預期的數兆人民幣財政支出恐得再等等，而為地方政府化債擺在提振居民所得與消費之前，也讓市場失望。

路透報導，原本希望聽到中國政府提出具體財政刺激計畫的投資人可能是大失所望。私募基金公司「上海秋陽予梁」投資經理人黃岩說，「所宣布的財政刺激計畫力道弱於預期，而且沒有時間表、金額，也沒有資金將如何支出的細節」。

他先前預期有更多刺激措施用於提振消費，且多數市場分析師原估計整體財政刺激規模在二兆至十兆人民幣之間。他說，「如果這就是我們的財政刺激政策，那麼牛市的動能可能消退」。

新加坡「瀚亞投資」投資組合經理Rong Ren Goh也說，「投資人盼望新措施，並附有具體數據，因市場關注『多少』而非『什麼』，因此投資人必然對這場記者會失望」。

仲量聯行中國首席經濟學家龐溟認為，該記者會未透露措施細節，其實是符合預期的，他預計在全國人大常委會會議後，才會公布更多細節與具體刺激規模。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法