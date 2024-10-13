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邱德成：鼓勵投資新創 不該政策施捨

2024/10/13 05:30

台灣新創企業家數（資料來源：FINDIT 製表：記者方韋傑）台灣新創企業家數（資料來源：FINDIT 製表：記者方韋傑）

〔記者方韋傑／台北報導〕創投公會理事長邱德成直言，從這次的產創條例修正條文來看，除了部分內容與實務存在落差外，還可看出相關主管機關憂心稅收減少，且排擠到生醫、文創產業所受到的「贊助」，但這無疑是庸人自擾，其實敢把資金投入高風險新創產業的族群，多數也是以創業起家，懷抱著回饋社會、推動產業創新的理想，進而注資推動新創生態圈的良性循環。

創投公會理事長邱德成。（記者方韋傑攝）創投公會理事長邱德成。（記者方韋傑攝）

籲比照生醫、文創業投資抵減

邱德成觀察，現階段的新創企業不乏許多鎖定半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業的公司，但生醫、文創產業並無入列，卻能享有更加優惠的營利事業、創投投資等稅務抵減紅利，考量新創產業與國家未來整體經濟發展密切相關，更有理由應比照辦理；邱德成強調，「鼓勵投資新創，不該用施捨的心態，新創是產業的新生兒，現在也同樣面臨少子化危機」。

根據台經院「台灣新創資訊平台」統計，國內新創家數自二○一九年新冠疫情爆發以來連續五年下降，二○二三年僅新增一一三家、年減四十八．一六％，今年前七個月的新增數更只有二十二家；二○一○年之後成立的七九○八家新創企業，目前仍有六九六七家屹立不搖。

邱德成認為，由此可見，新創產業是持續為台灣注入活水、創造工作機會的重要經濟驅動力，透過給予創投股東投資抵減，可以有效引導社會游資進入符合政府產業政策的事業，使創投募資難度降低，提升新設創投家數；若主管機關沒有盡可能地運用政策扶持創投投資，新創企業投入政府看重的產業領域時無法融資，最終恐將導致雙輸局面。

為避免台灣新創圈繼續遭受生存層面的燃眉之急，邱德成強調，將繼續遊說立法院各大黨團，以及攜手相關工協會團體連署陳情，希望主管機關廣為採納建言。

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