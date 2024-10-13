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〈財經週報-打詐〉AI鷹眼、知識盾上陣 國銀建立反詐連線

2024/10/13 05:30

台北富邦銀行研發AI鷹眼模型，無償提供給34家金融機構組成「鷹眼識詐聯盟」。 （取自台北富邦銀行網站）台北富邦銀行研發AI鷹眼模型，無償提供給34家金融機構組成「鷹眼識詐聯盟」。 （取自台北富邦銀行網站）

記者吳欣恬／專題報導

國泰世華銀行去年臨櫃攔阻詐騙金額逾12.8億元，圖與新聞事件無關。（資料照）國泰世華銀行去年臨櫃攔阻詐騙金額逾12.8億元，圖與新聞事件無關。（資料照）

由於詐騙涉及金流，金融機構在防詐過程必然扮演重要角色。國銀業者近來積極運用AI科技，深化科技阻詐合作；像是國泰世華銀行去年臨櫃攔阻詐騙金額逾12.8億元，位居金融業之冠；台北富邦銀行則研發AI鷹眼模型，無償提供給34家金融機構組成「鷹眼識詐聯盟」，運用科技降低客戶遭詐風險。

國泰世華上半年 阻詐金額逾8.2億

國泰世華銀今年1月至6月，臨櫃成功攔阻詐騙案件上千件，阻詐金額超過8.2億元。 國泰世華銀行2023年成立跨部門反詐專責小組，並攜手金融同業及民間企業深化科技阻詐合作，並與主管機關、警政單位緊密交流協作，建立反詐連線。

國泰世華更進一步發展「國泰盾」聯防機制，橫跨「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」4大構面。

在「知識盾」識詐宣導面，國泰世華攜手警政署刑事警察局舉辦全台首場沉浸式詐騙體驗展，也號召多家同業與企業響應倡議「＃說出來阻止更多人受騙」反詐觀念。

國泰世華銀表示，「科技盾」則以AI打造詐騙偵測模組，強化預警機制，並升級CUBE App推出「卡片安全鎖」功能遏止盜刷情事；而「關懷盾」、「聯盟盾」為臨櫃關懷阻詐面向，透過深化金、警即時通報合作與KYC（Know Your Customer）流程，擴大臨櫃聯防攔阻成效。

北富銀建置「AI鷹眼模型」降低被詐風險

台北富邦銀行則在2021年12月與刑事警察局簽訂合作意向書，建置警示帳戶預測模型「AI鷹眼模型」。 北富銀表示，透過此模型，銀行從過往被動接獲165通報才進行異常帳戶的管控，化被動為主動，可提前預警異常帳戶並即時管控，減少客戶被害損失。

北富銀目前同步以鷹眼模型偵測名單運用於臨櫃、行動和網路銀行及ATM。 2023年在金管會、數發部及刑事局共同指導下組成「鷹眼識詐聯盟」，由北富銀無償提供AI鷹眼模型予34家聯盟成員，與聯盟成員共享專利技術，運用科技降低客戶遭詐風險。

北富銀今年截至8月已成功阻攔375件詐騙，阻詐金額逾3.9億元。

國銀業者表示，科技和合作是金融機構在防詐上的兩個最重要的要素，未來希望能進一步在兩個面向上再突破：一是透過跨金融機構聯合學習建置模型，增加模型的深度及廣度，以因應多變的詐騙樣態；其次是建置跨金融機構臨櫃匯款照會機制，透過即時照會收款帳戶風險，以強化臨櫃關懷，降低客戶受騙。

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