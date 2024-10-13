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〈財經週報-打詐〉3大平台宣示配合 TikTok將在台設法律代表

2024/10/13 05:30

政府打擊詐騙，網路平台業者皆宣示會全力支持。（路透）政府打擊詐騙，網路平台業者皆宣示會全力支持。（路透）

記者徐子苓／專題報導

目前「打詐專法」納管的網路平台業者包含：Google、LINE、Meta、TikTok。Google、LINE、Meta早已陸續在台灣推出金融廣告的實名制，待打詐專法相關子法正式上路後，將會擴大為所有類型的廣告都要求實名制，平台業者也說明如何配合打詐，以及已祭出的措施。

廣告實名制 從金融擴及到所有類別

Google表示，由於金融廣告易遭濫用，2022年就在台灣推出金融廣告驗證計畫（即俗稱的廣告實名制），只允許金管會授權的單位刊登金融廣告。為進一步提升廣告透明度並降低詐騙風險，Google並積極更新各項廣告政策， 2023年推出「廣告資訊公開中心」，讓任何人都能快速搜尋廣告主的資訊，並透過「廣告放送量受限政策」，降低不肖人士以新帳號放送大量廣告的可能性。

業者主動偵測 並停權涉詐帳號

LINE表示，作為擁有2,200萬月活躍用戶的影響力平台，對於網路濫用的應對責任重大，嚴格管理站內廣告的直接投放，僅允許經金管會核准的金融機構投放投資商品廣告。自2023年起，LINE主動偵測並處置涉及金融投資詐騙的高風險帳號，更建立合作通道，截至今年7月底，已停權1萬多個涉詐帳號。

LINE還於1對1與群組聊天室、個人檔案、LINE社群與LINE官方帳號的單向溝通情境（例如有陌生好友丟訊息時），加註警語「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」，並透過LINE TODAY台北電影節直播等平台，協助數發部宣導防詐教育，提升民眾的警覺性與防詐意識。

Meta五大向 與數位部合作防詐

Meta表示，正積極與數發部合作，在5大面向上全面開展防詐措施，包括：第一是運用AI技術全面偵測與移除詐騙內容；第二是快速下架由政府部門通報的詐騙廣告；第三是與台灣執法機關合作、共同打擊詐騙犯罪；第四是要求金融服務業廣告主需完成身份驗證、讓民眾一眼識別廣告出資者；第五是與政府機關、非營利組織長期推動全民防詐教育與宣導。

而據了解，目前未在台灣設立分公司的TikTok，也表達會遵守其所在地區的法規，並配合於10月底前在台灣指定法律代表；意即TikTok將「類落地」，和政府建立直接的溝通管道。

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