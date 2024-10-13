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〈財經週報-打詐〉數發部雙管齊下 推24小時下架

2024/10/13 05:30

數發部打詐雙管齊下，推24小時下架、通報查詢網等措施。 （中央社資料照）數發部打詐雙管齊下，推24小時下架、通報查詢網等措施。 （中央社資料照）

記者徐子苓／專題報導

打詐是數位發展部長黃彥男上任後的首要任務，數發部雙管齊下，一方面透過「打詐專法」要求平台業者配合打詐，包含「類落地」與政府建立溝通管道、廣告實名制、24小時內下架詐騙廣告等等；另一方面則是建置「網路詐騙通報查詢網」，當民眾懷疑收到詐騙訊息時，可以用科技的方式通報、查詢。這兩大措施，數發部力拚都在明年初正式上路。

俗稱「打詐專法」的「詐欺犯罪危害防制條例」，在今年7月在立法院三讀通過，明定一定規模的網路平台業者應落實「廣告實名制」、揭露廣告主資訊等，並配合主管機關停止播送詐騙廣告，目前適用的平台包含：Google、YouTube、Line、Facebook、Instagram、TikTok。

未及時下架詐騙廣告 業者最重可罰1億

相關部會緊鑼密鼓訂定子法，數發部近日公告草案指出，網路廣告平台業者若刊登或推播涉詐廣告，經司法警察機關、數發部、其他主管機關通知後，應在24小時內，移除、限制瀏覽、停止播送或採取其他必要處置，若不配合，情節重大者可處1億元以下罰鍰，且可按次處罰。

草案也規定平台須揭露委託刊播者、出資者的姓名或機構名稱；若透過平台直接投放廣告，平台仍負有揭露相關資訊的義務，數發部每年至少查驗四次。不過，考量廣告版位空間有限，相關資訊可以在廣告表層顯示連結，供使用者點擊查詢。

建置「通報查詢網」 預防性下架

此外，黃彥男端出的新工具「網路詐騙通報查詢網」，經過幾個月的開發，目前也開放民眾下載App測試，Android、iOS用戶都可使用。App整合Google、Facebook、LINE、Instagram等四大平台的詐騙訊息，讓民眾可以查詢或通報，希望在詐騙發生前先預防性下架。

數發部說明，用戶如果在網路上看到一個疑似詐騙的訊息，可以將網址貼到這個App中，查詢是否已有人通報，或是否已確認為詐騙；如果還沒有人通報，也可直接在App中進行通報。如果是常常被詐騙集團偽冒的公眾人物，也能透過App將詐騙網址通報給數發部，數發部會盡速通知平台業者、要求下架。

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