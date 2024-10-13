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〈財經週報-打詐〉網路詐騙廣告橫行 兩大平台前9個月4萬件

2024/10/13 05:30

金管會今年蒐報涉及投資詐騙廣告之件數統計金管會今年蒐報涉及投資詐騙廣告之件數統計

記者王孟倫／專題報導

根據最新統計顯示，臉書、Google兩大平台詐騙廣告，蒐報件數累計近5.9萬件。（法新社）根據最新統計顯示，臉書、Google兩大平台詐騙廣告，蒐報件數累計近5.9萬件。（法新社）

網路投資詐騙廣告是詐團犯罪重要的工具及媒介之一，民眾容易誤信網路平台上面的廣告，而遭到詐騙財損。根據最新統計顯示，自2023年4月10日起至2024年9月27日止，短短1年5個月時間，臉書、Google兩大平台詐騙廣告，蒐報件數累計近5.9萬件。

金管會強調，從臨櫃面、網路、預警機制等各面向攔阻不法金流，透過公私協力共同提升阻詐效能。

首先，基於國內投資詐騙廣告有增無減、層出不窮。因此，金管會去年除了修訂「投信投顧法」，更積極與Google、Meta（臉書母公司）兩大平台，從2023年4月10日起，建立蒐報通報機制。

蒐報通報機制是由金管會請證券周邊單位運用資訊搜尋技術，主動搜尋網路疑似詐騙有價證券投資廣告，即時移請警政署刑事警察局，依法通知網路平台業者處置；並將疑涉詐欺廣告，提供刑事警察局作為偵辦案件。

金管會阻詐 降低被害人受騙風險

至於具體成效為何？根據金管會提供資料顯示，截至今年9月27日止，累計蒐報涉詐投資廣告共5萬8,979件。

為何政府及各單位攜手合作積極打詐下，網路涉詐廣告仍猖獗，每月都可以新增4、5千件？

對此，金管會官員回應，隨著證券周邊單位對網路平台涉詐廣告之蒐報系統不斷精進強化，可以搜索出更多違規或涉詐廣告就越多；減少降低被害人上當受騙的風險，「讓涉詐廣告下架，才是我們真正的目的」。

另一項統計，金管會自己本身每年也會收到，由民眾陳情金融詐騙案件數；就近四年的數字來看，2021年為439件、2022年為636件、2023年為787件及2024年前8月為523件。

其中，今年8月全月為100件，是近年最高數字，若加尚未計入的9到12月，今年是可能超越2023年的最多件數紀錄。

金管會接獲詐騙陳情案 今年恐新高

若以此趨勢，今年可能創下歷來檢舉陳情金融詐騙案件最多的一年；金管會員表示，金管與跨部會及公私部門積極合作防詐，加上近年積極宣導，皆有助於強化攔阻受詐騙。

此外，金管會表示，為抑阻網路有價證券投資假廣告，也已經修法， 在投信投顧法增訂第70條之1、第113條之1，明文禁止非法有價證券投資廣告態樣，並且規範應採「實名制」；同時，也要求網路平臺業者審查廣告應負起審查責任，及提供司法警察機關處理違規廣告法據。

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