〈財經週報-打詐〉網路詐騙廣告橫行 兩大平台前9個月4萬件

金管會今年蒐報涉及投資詐騙廣告之件數統計

記者王孟倫／專題報導

根據最新統計顯示，臉書、Google兩大平台詐騙廣告，蒐報件數累計近5.9萬件。（法新社）

網路投資詐騙廣告是詐團犯罪重要的工具及媒介之一，民眾容易誤信網路平台上面的廣告，而遭到詐騙財損。根據最新統計顯示，自2023年4月10日起至2024年9月27日止，短短1年5個月時間，臉書、Google兩大平台詐騙廣告，蒐報件數累計近5.9萬件。

金管會強調，從臨櫃面、網路、預警機制等各面向攔阻不法金流，透過公私協力共同提升阻詐效能。

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首先，基於國內投資詐騙廣告有增無減、層出不窮。因此，金管會去年除了修訂「投信投顧法」，更積極與Google、Meta（臉書母公司）兩大平台，從2023年4月10日起，建立蒐報通報機制。

蒐報通報機制是由金管會請證券周邊單位運用資訊搜尋技術，主動搜尋網路疑似詐騙有價證券投資廣告，即時移請警政署刑事警察局，依法通知網路平台業者處置；並將疑涉詐欺廣告，提供刑事警察局作為偵辦案件。

金管會阻詐 降低被害人受騙風險

至於具體成效為何？根據金管會提供資料顯示，截至今年9月27日止，累計蒐報涉詐投資廣告共5萬8,979件。

為何政府及各單位攜手合作積極打詐下，網路涉詐廣告仍猖獗，每月都可以新增4、5千件？

對此，金管會官員回應，隨著證券周邊單位對網路平台涉詐廣告之蒐報系統不斷精進強化，可以搜索出更多違規或涉詐廣告就越多；減少降低被害人上當受騙的風險，「讓涉詐廣告下架，才是我們真正的目的」。

另一項統計，金管會自己本身每年也會收到，由民眾陳情金融詐騙案件數；就近四年的數字來看，2021年為439件、2022年為636件、2023年為787件及2024年前8月為523件。

其中，今年8月全月為100件，是近年最高數字，若加尚未計入的9到12月，今年是可能超越2023年的最多件數紀錄。

金管會接獲詐騙陳情案 今年恐新高

若以此趨勢，今年可能創下歷來檢舉陳情金融詐騙案件最多的一年；金管會員表示，金管與跨部會及公私部門積極合作防詐，加上近年積極宣導，皆有助於強化攔阻受詐騙。

此外，金管會表示，為抑阻網路有價證券投資假廣告，也已經修法， 在投信投顧法增訂第70條之1、第113條之1，明文禁止非法有價證券投資廣告態樣，並且規範應採「實名制」；同時，也要求網路平臺業者審查廣告應負起審查責任，及提供司法警察機關處理違規廣告法據。

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