撥補2年內若漲電價 經長：我會負起責任

經濟部長郭智輝（右）昨在立院表示，若撥補台電兩年內還要漲電價，「可能就是我要告別的時候」。左為行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會昨繼續進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢，國民黨立委柯志恩詢問，若撥補台電一千億元，民生電價可以凍漲多久？經濟部長郭智輝回應，會要求台電管理精進，希望兩年內要讓台電財務健全，兩年內台電如果不能夠正向（轉虧為盈），得了這個補助，兩年內還要漲價，「可能就是我要告別的時候」。

柯志恩質詢指出，雖然郭智輝今年六月曾說不支持台電虧損由政府撥補，但如今一一四年度政府仍編列預算撥補台電虧損，這次若撥補一千億元後，是否可以保證電價撐到何時，民生電價凍漲可以多久？

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盼兩年內讓台電財務健全

郭智輝回應，「兩年內台電如果不能夠正向，得了這個補助，兩年內還要漲價，那可能就是我要告別的時候」。郭智輝講完，卓榮泰隨即拍拍他的肩膀；柯志恩再詢問，是否代表如果做不到，就會下台為政策負責？郭智輝點頭並表示，補助對民生物價穩定非常有幫助。

卓榮泰則說，會共同努力，兩年內讓台電健全，總有一段調整期；郭智輝強調，希望能夠得到立委支持，改善台電財務，也會要求台電管理持續精進，希望兩年內讓台電財務健全。

郭智輝之後受訪時說明，電價由審議委員會決定，但他負責經營與管理，未來幾年內，預期原料漲價的機會不高、新台幣也不可能再貶值，在材料成本變異不大的情況下，其他就是管理問題；若兩年內仍無法透過管理使台電賺錢，那他的管理能力太差，就不適合再做部長，但他會跟台電共同努力，不使台電虧損。

國民黨立委李彥秀質詢時也問，郭智輝的說法是倦勤還是委屈？卓榮泰隨即表示，他已經請郭智輝不能再講這種話。郭指出，他的意思是撥補是為了調整台電財務，但未來電價漲價與否，不是他決定，而是由電價審議委員會決定。

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