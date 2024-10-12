盤勢分析》均線多頭排列 靜待台積法說

在輝達股價持續走揚下，台股昨日由台積電、聯發科、廣達領軍攻擊。（中央社）

在輝達股價持續走揚下，台股昨日由台積電（2330）、聯發科（2454）、廣達（2382）領軍攻擊，電子股再展雄風，AI概念股重獲買盤青睞，加權指數越走越高，盤中一度站上23000點，終場上漲242.56點，收在22901.64點，成交量約3630億元。

3大法人昨日合計買超221.3億元，其中外資買超219.8億元、投信買超23.9億元、自營商賣超22.4億元；外資緊咬期貨空單不放，外資台指期淨空單增加1399口，累積外資台指期淨空單逾4.18萬口。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，台股昨天強勢主要是台積電轉強，反映營收優於市場預期，帶動AI族群、電子權值股強勁表現，下週台積電法說會有機會釋出較正向訊息，但股價已提前反應，目前台股長線仍維持樂觀氣氛，可持續在AI族群偏多布局，但還是要留意台積電法說會後，可能短線利多出盡。

統一證券分析，市場將聚焦下週台積電法說會及美股財報週，在台積電重回千元，以及權值股輪動下，指數持續在季線及頸線之上整理，月線即將向上黃金交叉季線，均線架構將再度呈現多頭排列，技術指標偏多，未來成交量若能逐步增溫，預期指數將震盪趨堅，建議可擇優選股操作，後續觀察外資空單以及成交量能變化。（記者卓怡君）

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