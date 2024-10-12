金九銀十又落空 台塑拚降中營收比重

台塑四寶9月營收 僅台塑成長、三寶同步衰退。（資料照）

集團Q4展望 僅台塑優於Q3

〔記者張慧雯／台北報導〕石化、塑膠、纖維等產業寄望的中國「金九銀十」旺季又落空！台塑四寶今年第三季合計虧損達八十億元，對於第四季展望，僅台塑估營收可優於第三季，其他三寶多持保守態度；台塑、南亞、台化都表示，在中國內需持續低迷且其塑化產能嚴重過剩，只能盡量降低中國市場營收比重。

台股塑化股第三季獲利意外艱辛，台塑四寶中僅南亞單季稅後淨利達六二○○萬元，台塑、台塑化雙雙虧損超過三十億元，加上台化虧損近二十億元，總計超過八十億元，將第二季總獲利七十六億元回吐後還不夠。

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台塑、南亞、台化都表示，若是以「本業」來看，虧損幅度已有縮減，主要就是盡量將中國市場營收比重下降，轉向東南亞等全球市場，而認列轉投資台塑化的虧損，造成幅度加劇。

台塑化指出，煉油事業虧損較上季增加，主要是因OPEC+計畫於今年十二月起逐步退出減產，原油市場供需基本面轉為寬鬆，造成第三季原油價格跌幅比上季增加，產生購料與存貨損失所致。

台塑為了配合台塑化輕裂廠歲修，第三季有七個廠安排歲修，較第二季增加三個廠，加上七月底受凱米颱風影響，廠區多廠停俥，開工率及產銷量減少，第三季本業由盈轉虧；至於第四季展望，因部分石化產品邁入傳統旺季，加上歲修廠數較第三季減少、開工率提高，預估營收較第三季成長。

台化認為，中國金融政策對經濟影響有待觀察，但十月中國內需尚未看到明顯上升，因此仍安排部分產線減產、避免增加庫存，預估營收比九月減少，但十一、十二月有機會回升；南亞預估第四季無論是電子材料、化工產品或聚酯產品，表現與第三季持平。

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