台商「轉向」創紀錄 非中投資10倍西進

非中投資VS.對中投資 上市公司非中VS.西進投資

今年前8月我國核准對中投資金額 創兩岸加入WTO以來的次低

〔記者高嘉和／台北報導〕華府智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）最新研究，台企是「礦坑裡的金絲雀」，曾率先赴中國投資設廠，如今再次擔任領頭羊，帶領全球企業撤出中國。根據最新統計，二○一八年美中貿易戰開打後，台股上市公司西進投資成長不到一成，但非中投資卻大增近五成；且今年前八月我國核准對中投資金額創兩岸加入WTO（世貿組織）以來次低，但核准對外投資（非中）卻達同期西進近十倍，創史上新高。

上市公司西進增約1成 非中投資則大增近5成

根據台股最新半年報，到今年第二季底，上市公司西進投資累積達二兆三五七八億元，較二○一八年底的二兆一四五一億元、增加九．九二％，但同期間累積處分（含出售、清算、解散等）中國子公司投資金額達二○七五億元，翻了一倍；另同期間非中投資金額從六兆四九九○億元大增至九兆五三八二億元，大增四十六．七六％。

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西進認列獲利2381億 不到非中投資一半

從認列損益也可發現，二○一八年上市公司認列西進獲利為三六七○億元，認列非中投資獲利達五五四五億元；到今年上半年，認列西進獲利為二三八一億元，僅非中投資獲利四八○四億元的一半，西進已非台商海外投資獲利的「金雞母」。

今年非中投資估破兆元

另投審會最新統計，在台積電增資美國亞利桑那州廠七十五億美元的推力下，今年前八月對外投資（不含中國）衝上三三六．○六億美元，是同期間核准赴中投資三十四．五八億元的近十倍，超過去年全年的二三五．七七億美元，全年有望突破四百億美元而改寫新高，且是首度非中投資破新台幣兆元。

台商非中與赴中投資在二○一六年出現「黃金交叉」，去年核准赴中投資金額僅三十．三六億美元，是兩岸加入WTO後掀起台商西進熱潮以來最冷的一年，今年估僅四十億美元，則是次低，且大多是增資填「錢坑」、而非新投資；台商海外投資「東升西降」趨勢也更明顯，台商赴美投資金額去年首度超過赴中，今年前八月更年增二十四．一二％，全年可望較赴中投資多一倍。

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