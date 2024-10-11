美9月CPI略升溫 不影響Fed降息步調

美國九月消費者物價上漲速度略高於預期，週四美股四大指數開盤小跌，其中道瓊指數開盤約下跌0.27％。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國九月消費者物價上漲速度略高於預期，顯示最近物價壓力放緩的進展有所停頓，但市場仍押注美國聯準會（Fed）在十一月例行會議後將降息一碼（○．二五個百分點）；美股四大指數開盤小跌，其中道瓊指數開盤約下跌○．二七％。

CPI、核心CPI雙雙高於預期

美國勞工統計局表示，九月消費者物價指數（CPI）月增率○．二％，略高於市場預期的○．一％；剔除食品和能源等波動較大項目的核心CPI月增率○．三％，亦高於市場預期的○．二％。

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與去年同期相比，九月整體CPI上漲二．四％，高於市場預期的二．三％，但低於八月的二．五％；核心CPI年增率三．三％，亦高於市場預期與八月的三．二％。

美國九月CPI加速，主要因為食品價格月漲○．四％和租屋成本月漲○．二％，中古車月漲○．三％，新車月漲○．二％，醫療成本則漲○．七％，服飾價格漲一．一％，抵銷掉能源價格月跌一．九％。

市場押注11月降息1碼機率 高達85％

九月CPI數據出爐後，芝加哥商品交易所FedWatch數據顯示，交易員押注Fed在十一月七日例行會議後降息一碼的機率達八十五％，一個月前為五十％。

美國勞工統計局發布的另一數據顯示，截至十月五日的上週，美國申請失業救濟金人數增加三．三萬人至經季節調整後的二十五．八萬人，創去年八月五日以來最高，亦高於市場預測的二十三萬人，部分是因為海倫颶風和波音公司員工發動將近四個月的罷工所致。

NewEdge Wealth投資長道森（Cameron Dawson）表示：「CPI數據比預期還高，而初次申請失業救濟金的人數也確實上揚，對市場來說，這無疑是一個混亂的訊息；這是否意味了Fed能全面實現預期的降息，成為一個好問題。」

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