學者︰兼顧負擔與就業 收費標準是關鍵

2025年65歲以上老年人口占總人口比率將超過20%，台灣將成為超高齡社會，需要照護對象越來越多。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部曾在二○一三年至二○一九年推出「外展看護工計畫」，最後以失敗告終。這次重新研議推出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，學者認同且肯定此次的規劃方向，認為應有極大的成功機會，但也提醒應謹慎訂定「收費標準」，太低恐排擠國內既有照護人力就業，但太高一般民眾又負擔不起，且現行有各種照護管道，還需整合性規劃。

太低排擠國內就業 太高付不起

根據行政院主計處二○二三年五月統計，二十五至六十四歲勞動力人口「無就業意願者」多達二八七萬人，其中有五．二五％、約十五萬人，是因「需照顧滿六十五歲年長家屬」；若對比二○一九年統計，男性為照顧滿六十五歲家屬而不工作比例，已從三．六五％提高至五．三二％。

請繼續往下閱讀...

台北健康護理大學長期照護系教授陳正芬指出，國內照顧需求極大，服務提供必須多元化，但現在許多有家人需要照顧卻無法獲得協助者，只能被迫辭職或使用非法外勞；「多元陪伴照顧服務試辦計畫」可使許多民眾不再使用黑工，也有助於減少移工行蹤不明狀況。

陳正芬分析，未來要能獲NGO聘用為鐘點移工，因工作場域需在各個家庭間移動，勢必得具備一定的語言能力，照護技能要求也更高，且因適用勞基法，薪資條件優於家庭看護工，將有助於「中階人力留用」。

台大國發所副教授辛炳隆提醒，外展計畫之所以失敗，是因為想要取代家庭看護人力，目前試辦計畫則是擴大聘僱外籍看護的選擇，讓非營利組織擔任雇主，但未來會有多少人使用，「價格」將是重要因素。

學者建議訂收費上限

他指出，照顧服務不同於一般商品，不能完全由市場經濟決定價格，建議勞動部訂定收費上限，做某種程度的價格管制，在合理範圍內讓NGO依照營運成本定價。

辛炳隆建議，國內將進入超高齡社會，需要照護對象越來越多，多元陪伴計畫可說是政策極大突破，國內照護人力不足，無論是二十四小時家庭看護或多元陪伴鐘點移工，以及正規長照人力，都應視為國內長期照顧體系的一環，更需要一套可提升綜效、整合性的規劃，才能滿足國人需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法