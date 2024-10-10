9月營收速報》運價回檔 陽明、萬海營收月減／光聖營收創單月次高 年增1.79倍／台達電營收創同期新高 外資目標價看500元

陽明9月營收月減年增。（陽明提供）

運價回檔 陽明、萬海營收月減

〔記者王憶紅／台北報導〕受運價修正影響，貨櫃三雄9月營收均呈月減。陽明（2609）9月營收216.2億元，月減16.07%、年增77.1%，終止連4月月增，累計1至9月營收1692.29億元，年增56.84%。萬海（2615）9月營收149.66億元，月減22.88%，連2月月減，年增81.57%，1至9月營收1202.6億元，年增60.18%。日前已公布營收的長榮（2603），9月營收446.37億元，月減16.97%、年增82.41％。

市場人士表示，進入第4季產業淡季，航商進行市場運力調整，陸續宣布取消航班，以維持運價在損益兩平之上；而隨著新年假期及農曆春節備貨需求，貨量可望穩健增長，運價不排除第4季底會有一波小高峰。

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光聖營收創單月次高 年增1.79倍

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖（6442）9月營收5.62億元，月增5.3%、年增1.79倍，創單月次高，第3季營收16.41億元，季增13.8%、年增1.46倍，創單季新高。累計1至9月營收39.09億元，年增95.71%，創歷年同期新高。

法人指出，光聖8月營收5.33億元，單月每股稅後盈餘（EPS）為1.08元，預期9月獲利也不看淡，第3季獲利樂觀，全年獲利可挑戰一個股本以上。

法人指出，第4季是光聖的傳統淡季，因歐美客戶的庫存緩解及聖誕假期，拉貨會減少或延後，但光聖去年第4季拉貨狀況較前幾年第4季好很多，因此仍須看市場的實際需求而定。

台達電營收創同期新高 外資目標價看500元

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器電源需求強勁，9月營收370.94億元，創歷年同期新高，連續3個月站穩370億元大關，帶動第3季業績來到1122.03億元，寫下單季新猷，累計今年前9月營收3069.45億元，也是歷年同期新高。

台達電持續專注於旗下伺服器液冷散熱領域發展，受到市場看好其營運將逐年穩定成長，儘管集團電動車業務受到整體市況逆風影響，但長期仍被視為重要的成長引擎，多家美系外資肯定其不斷優化的產品組合、持續精進獲利能力，最新目標價上看500元。

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